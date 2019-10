Kierowca, który w niedzielę śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu na ul. Sokratesa na warszawskich Bielanach, jechał nawet 130 km/h w terenie zabudowanym – poinformował dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Ograniczenie w tym miejscu to 50 km/h. Mężczyzna jest mieszkańcem ulicy Sokratesa, jest też mechanikiem - jego BMW było zmodyfikowane do tego stopnia, że policja ma wątpliwości, czy powinno zostać dopuszczone do ruchu. 33-latek zginął na miejscu, a jego 3-letnie dziecko trafiło do szpitala.

