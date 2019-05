Przez gminę Wojciechów niedaleko Lublina przeszła trąba powietrzna. Jedna osoba została ranna, wiatr uszkodził 120 budynków.

Wiatr zrywał linie energetyczne i przewracał drzewa. Najbardziej ucierpiały wsie Stasin, Palikije Pierwsze i Cyganówka. Uszkodzonych zostało 120 budynków, w tym 42 mieszkalne. W niektórych miejscach blaszane dachy zostały wyrwane razem w krokwiami.

Nie ma stodoły, wszystko rozrzucone. Na dachach gospodarczych wszystko zostało porozwalane - mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem.



To było może 10 sekund. Trąba przeszła i od razu zrobiło się cicho - mówią.

Na domie nie ma dachu, Widać go 300-400 metrów dalej - mówi jeden z mieszkańców.

Energetycy usuwają awarie

45 gospodarstw domowych w gminie Wojciechów nie ma prądu.

Pozrywane są linie energetyczne, połamanych jest dziewięć słupów linii niskiego napięcia - poinformował rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Adam Rafalski.



Bez prądu pozostaje obecnie 45 gospodarstw w gminie. Rafalski powiedział, że energetycy planują - o ile nie przeszkodzi im pogoda - usunąć wszystkie te awarie i przywrócić dostawy prądu do gospodarstw jeszcze we wtorek.

Ruszą wypłaty zasiłków

Rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marek Wieczerzak poinformował, że w Stasinie, w gminie Wojciechów powołany został sztab kryzysowy.

Teraz mieszkańcy najbardziej potrzebują plandek do zabezpieczania dachów i woda do picia, bo na miejscu nie ma prądu i nie działa wodociąg.

Bardzo jestem wdzięczny wszystkim sąsiadom i wójtom, którzy zaofiarowali swoją pomoc i przywożą plandeki. Wszytko to, co jest potrzebne, to organizujemy - mówi Artur Markowski, wójt gminy Wojciechów.

Mieszkańcy czekają tez na dostarczenie agregatów prądotwórczych. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zadeklarował, że natychmiast ratuszy wypłata zasiłków do 6 tysięcy, a jak będą oszacowane straty, wystąpi do MSWiA o pieniądze z rezerwy celowej.

Na miejsce zostało wysłanych 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą pomagać mieszkańcom.



Przedstawiciele rządu na miejscu

Na miejsce przyjechała wicepremier Beata Szydło. Chcemy spotkać się z tymi osobami, zorientować się w czym można pomóc - powiedziała Szydło podczas konferencji prasowej w Lublinie. Na miejsce udaje się też premier Mateusz Morawiecki. "Jadę na Lubelszczyznę, gdzie trąba powietrzna dokonała dziś wielu szkód, niszcząc dobytek mieszkańców wsi i miasteczek. W starciu z żywiołem jesteśmy często bezsilni, ale odpowiedzialne państwo nie może zostawić obywateli samych w tak trudnej sytuacji" - napisał szef polskiego rządu.



Trąba powietrzna przeszła przez gminę Wojciechów około południa. Największe zniszczenia są w miejscowościach Stasin, Palikije Pierwsze, Cyganówka.