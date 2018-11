Tuż po godz. 14 prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie. Będzie obowiązywał do 25 stycznia. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić ukraiński parlament. W Nowym Jorku na dziś zwołano pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W niedzielę dwa ukraińskie kutry oraz holownik, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu, zostały ostrzelane i zajęte przez rosyjskie siły specjalne. Rosja oskarżyła ukraińskie jednostki o naruszenie granicy i wpłynięcie na rosyjskie wody terytorialne.

14:56

Na moskiewskiej giełdzie spadł kurs rubla. W pierwszej połowie dnia dolar umocnił się o 58 kopiejek; kurs wynosił 66,77 RUB za 1 USD.



Kurs euro podniósł się o 85 kopiejek i wynosił 75,9 rubla za 1 euro.



W pierwszej połowie dnia (do godz. 14 czasu lokalnego, czyli godz. 12 czasu polskiego) na moskiewskiej giełdzie spadały również kursy akcji.



Jak oceniają eksperci, cytowani przez dziennik gospodarczy "Wiedomosti", na kursy walut wpływają wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej, które budzą obawy, że wprowadzone zostaną kolejne sankcje zachodnie wobec Rosji. Eksperci zastrzegają przy tym, że osłabienie rubla może być krótkotrwałe i ograniczyć się do jednego, dwóch dni.

14:53

Francuskie MSZ wezwało Rosję do uwolnienia ukraińskich marynarzy i zwrócenia okrętów ukraińskiej marynarki wojennej.



Biorąc pod uwagę naszą wiedzę na temat faktów na tym etapie, nic nie usprawiedliwia użycia siły przez Rosję - oświadczył rzecznik ministerstwa.



Wzywamy Rosję do uwolnienia ukraińskich marynarzy i jak najszybszego oddania skonfiskowanych okrętów wojennych - zakomunikowało MSZ Francji





14:43

Jako prowokację ocenili incydent w Cieśninie Kerczeńskiej zarówno rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, jak i szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.

Chodzi o bardzo niebezpieczną prowokację, wymagającą szczególnej uwagi i zbadania - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zdecydowanie była to prowokacja - ocenił również minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.



Ławrow, cytowany przez RIA Nowosti, stwierdził, że "złamane zostały podstawowe zapisy prawa międzynarodowego, nie tylko morskiego, ale i ogólnego, włącznie z Kartą ONZ, włącznie z konwencją o prawie morzа z 1982 r. i innymi instrumentami prawa międzynarodowego, którego wymagają od wszystkich państw poszanowania dla suwerenności innych państw".



Użyto dość niebezpiecznych metod - manewrowania w wąskiej cieśninie. Oczywiście, mogło to tworzyć i tworzyło zagrożenie i ryzyko dla normalnego ruchu statków w tym akwenie - ocenił Ławrow.



14:33

Kilkugodzinną misję obserwacyjną nad Morzem Czarnym przeprowadził samolot zwiadowczy armii Stanów Zjednoczonych. Samolot wystartował z Cypru i przez Bułgarię wleciał nad Morze Czarne. Pojawił się wzdłuż wybrzeża znajdującego się w Rosji Krasnodarskiego Kraju.

14:18

"Bardzo trudno określić przebieg samego incydentu w cieśninie Kerczeńskiej i to, kto kogo prowokował" - mówi RMF FM Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. O konsekwencjach, stanie wojennym na Ukrainie, reakcji społeczności międzynarodowej i znaczeniu Morza Azowskiego dla Rosji i Ukrainy przeczytacie w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Balinowskim .





14:03

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie. Będzie obowiązywał do 25 stycznia. Decyzja prezydenta wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę Najwyższą (parlament). Zbierze się ona dziś po południu.

Agencja Interfax-Ukraina podała, że dekret wciela w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z 26 listopada "o nadzwyczajnych środkach zapewnienia suwerenności państwowej i niepodległości Ukrainy oraz wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie".



13:26

Należy rozważyć i przedyskutować z sojusznikami na forum międzynarodowym zaostrzenie reżimu sankcyjnego wobec Rosji - oświadczył na konferencji prasowej Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Polski prezydent rozmawiał z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką nt. sytuacji na Morzu Azowskim. Jak poinformował Szczerski, w rozmowie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko uznał i określił obecną sytuację jako groźną i poważną dla Ukrainy; jego zdaniem działania Rosji wyczerpują znamiona agresji.

Szczerski relacjonował, że według Poroszenki, ukraińskie jednostki zostały "zaatakowane" w momencie, kiedy znajdowały się na wodach neutralnych. Według szefa gabinetu prezydenta, który powoływał się na słowa Poroszenki - władze Ukrainy nie odpowiedziały zbrojnie.



Mamy do czynienia z sytuacją, którą można nazwać jawnym naruszeniem prawa międzynarodowego, ale także porozumień dwustronnych o swobodzie żeglugi na Morzu Azowskim i przez Cieśninę Kerczeńską - powiedział Szczerski.



13:19

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarzuciło Ukrainie, że umyślnie sprowokowała wczorajszy incydent w Cieśninie Kerczeńskiej w celu doprowadzenia do zaostrzenia sankcji przeciw Rosji. MSZ napisało o tym w oświadczeniu.

Rosyjskie MSZ ostrzegło władze ukraińskie, że prowokowanie konfliktu w koordynacji z USA i UE grozi poważnymi konsekwencjami i zapowiedziało ostrą odpowiedź na jakiekolwiek próby podważenia suwerenności i bezpieczeństwa Rosji.

Zażądało też pociągnięcia do odpowiedzialności "radykałów", którzy napadli na rosyjskie przedstawicielstwa dyplomatyczne.

13:12

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk potępił użycie przez Rosję siły w Cieśninie Kerczeńskiej. Zapewnił, że Europa pozostanie zjednoczona w poparciu dla Ukrainy.

Potępiam użycie siły przez Rosjan na Morzu Azowskim. Władze rosyjskie muszą wydać ukraińskich marynarzy, okręty i powstrzymać się od dalszych prowokacji - napisał na Twitterze Tusk.

12:39

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwołał na poniedziałek po południu, na prośbę prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, komisję NATO-Ukraina, która zajmie się sytuacją na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej.



Stoltenberg rozmawiał telefonicznie z Poroszenką. "Sekretarz generalny wyraził pełne poparcie NATO dla integralności i suwerenności terytorialnej Ukrainy, w tym jej praw nawigacyjnych na wodach terytorialnych na mocy prawa międzynarodowego" - oświadczyło NATO w komunikacie.



12:19

Monitorujemy sytuację na Ukrainie - zapewnia szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu m.in. z przedstawicielami wojska.



12:15

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski poinformował, że Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką. Do półgodzinnej rozmowy telefonicznej doszło z inicjatywy ukraińskiego przywódcy - dodał minister. I jak ujawnił trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim.



12:00

Szef ukraińskiego Banku Centralnego wezwał na pilne spotkanie prezesów największych banków działających w kraju. Z kolei ministerstwo infrastruktury w Kijowie informuje, że już jest gotowe na wprowadzenie stanu wojennego. Jeszcze dziś decyzję w tej sprawie ma podjąć ukraińska Rada Najwyższa.

Na Ukrainie na razie wzmożono ochronę systemów elektronicznych strategicznych instytucji i przedsiębiorstw w obawie przed cyberatakami. Poza tym stworzono plan organizacji transportu w kraju, jeśli stan wojenny zostanie ogłoszony - informuje nasz dzienikarz Krzysztof Zasada.

11:28

Polskie służby specjalne monitorują sytuację na Ukrainie, szczególnie na Morzu Azowskim - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Sytuacja w tamtym regionie oceniana jest jako poważna - dodał. Polskie służby specjalne monitorują sytuację na Ukrainie, w szczególności sytuację na Morzu Azowskim. Analizowane są doniesienia nt. działań strony rosyjskiej - tłumaczy Żaryn. Polskie służby specjalne są w kontakcie ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami - zapewnił.

10:50

Przedstawiciel dyplomatyczny Ukrainy w Rosji wezwany do MSZ w Moskwie. Jak poinformowała rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomacji, powodem decyzji są "prowokacyjne i agresywne zachowania strony ukraińskiej". Maria Zacharowa twierdzi, że to Ukraińcy naruszyli międzynarodowe przepisy i umowy. Przekonuje, że niedzielna akcja ukraińskiej floty, była zaplanowaną prowokacją i to Ukraińcy byli agresorami. Rosyjskie władze przekonują, że jednostki ukraińskiej marynarki naruszyły terytorialne wody Rosji. Z kolei sztab generalny w Kijowie - opisując zajście - informuje, że Rosjanie ostrzelali ich okręty, gdy wracały do bazy w Odessie.



10:05

Sprzeczne informacje docierają na temat losu ukraińskich marynarzy rannych we wczorajszym rosyjskim ataku na jednostki ukraińskiej marynarki wojennej na Morzu Azowskim. Ukraińcy mówią o sześciu poszkodowanych żołnierzach. Z kolei Rosjanie o tym, że niegroźnie rannych zostało trzech marynarzy.



Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zażądał w poniedziałek od Rosji natychmiastowego uwolnienia marynarzy z trzech ostrzelanych i zajętych w Cieśninie Kerczeńskiej okrętów ukraińskiej marynarki wojennej oraz zwrotu tych jednostek Ukrainie.



"Zwracam się do władz Federacji Rosyjskiej z żądaniem natychmiastowego uwolnienia ukraińskich wojskowych, którzy z naruszeniem prawa międzynarodowego zostali brutalnie zatrzymani i których los pozostaje nieznany" - napisał Poroszenko w mediach społecznościowych.



"Apeluję o deeskalację sytuacji na Morzu Azowskim i na innych kierunkach oraz o jak najszybszą reakcję na mój apel" - podkreślił ukraiński prezydent.

09:37

Sytuacja jest bardzo poważna - powiedział naszej dziennikarce w Brukseli Katarzynie Szymańskiej-Borginion dyplomata NATO komentując, to co dzieje się na linii Rosja- Ukraina. To już nie są działania z ukrycia, ale działania otwarte, które są naruszeniem prawa międzynarodowego - usłyszeliśmy w Kwaterze Głównej NATO. Dyplomata Sojuszu zapewnia, że NATO jest w stałym kontakcie z Ukrainą. Jednak na pytanie, czy Kijów poprosił o pomoc, rozmówca naszej dziennikarki odpowiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Zdaniem naszych rozmówców, teraz trzeba czekać na decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ i decyzję USA.



09:10

Sytuację na Morzu Azowskim uważamy za poważną; może mieć ona daleko idące konsekwencje zarówno dla polityki wewnętrznej Ukrainy, jak i całego regionu; w tej sprawie nie można działać pochopnie - mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

08:50

Jeden z ukraińskich statków w "towarzystwie" rosyjskich jednostek /STRINGER /PAP/EPA





W związku z ostrzelaniem i zajęciem przez Rosję trzech okrętów ukraińskiej marynarki wojennej w Cieśninie Kerczeńskiej armia Ukrainy została postawiona w stan pełnej gotowości bojowej - poinformował w poniedziałek sztab Sił Zbrojnych w Kijowie.



"Na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie wprowadzenia stanu wojennego naczelnik Sztabu Generalnego, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy wydał rozkaz postawienia rodzajów i jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w stan pełnej gotowości bojowej" - głosi komunikat opublikowany na stronie ukraińskiego ministerstwa obrony.

08:36

Oczywiście będziemy się oburzać, negocjować, będą naciski dyplomatyczne - takie reakcje przewiduje w sprawie zaostrzającego się konfliktu Rosji z Ukrainą prof. Zdzisław Krasnodębski z Prawa i Sprawiedliwości. Paradoksalnie to może być korzystne dla Ukrainy, bo tam się toczy zapomniana wojna - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef Parlamentu Europejskiego. Ta data, to że wczoraj zaostrzył się konflikt, nieprzypadkowo się zbiegła z kwestią Brexitu - dodaje gość Roberta Mazurka.



08:10

Coraz częściej w komentarzach z zagranicy pojawiają się głosy, że Rosja gra na chaos na Ukrainie, przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na koniec marca przyszłego roku. Siły rosyjskie w niedzielę zaatakowały ukraińskie okręty, które zawróciły i zrezygnowały z przepływu przez Cieśninę Kerczeńską. Z drugiej strony na samej Ukrainie Petro Poroszenko ma zaledwie kilkuprocentowe poparcie. Dla porównania Julia Tymoszenko ma w sondażach poparcie na poziomie 17 procent. Siły zbrojne Ukrainy i SBU postawione zostały w stan bojowej gotowości - informuje korespondent RMF FM W Moskwie Przemysław Marzec.





08:00

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotka się w poniedziałek rano z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami wojskowych służb ws. zaostrzenia sytuacji na Morzu Azowskim.



07:48

Rosja otworzyła ponownie Cieśninę Kerczeńską po incydencie z udziałem ukraińskich jednostek - podaje agencja RIA. W niedzielę Rosjanie ostrzelali i zajęli dwa ukraińskie kutry oraz holownik. Agencja Reutera powołując się na świadków - podała przed chwilą, że jednostki zacumowały w porcie w Kerczu.



07:21

Prezydent USA Donald Trump milczy ws. konfliktu Rosja- Ukraina



07:19

Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się w poniedziałek w sprawie eskalacji napięć między Rosją a Ukrainą - poinformowała ambasador USA przy ONZ Nikki Haley. Jak przekazała na Twitterze, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa odbędzie się w Nowym Jorku o godz. 11 (godz. 17 czasu polskiego).

07:13

Według rosyjskiego MSZ, to co wydarzyło się na Morzu Azowskim to "bandyckie działanie Ukrainy". Z kolei Ukraina obawia się otwartej rosyjskiej agresji. Pojawiły się doniesienia o możliwej operacji lądowej rosyjskich sił - donosi moskiewski korespondent RMF FM Przemysław Marzec.



Stan wojenny. Ale po co?

Według prezydenta Ukrainy ewentualne wprowadzenie stanu wojennego nie będzie oznaczać, że Ukraina będzie prowadziła działania ofensywne. Ukraina będzie prowadziła wyłącznie działania na rzecz obrony swojego terytorium i bezpieczeństwa swoich obywateli - powiedział Petro Poroszenko. Stan wojenny nie oznacza, że rezygnujemy z polityczno-demokratycznej drogi wyzwolenia ukraińskich terytoriów - podkreślił, mówiąc o zajętym przez prorosyjskich separatystów Donbasie na wschodniej Ukrainie oraz zaanektowanym przez Rosję Krymie.

Petro Poroszenko zwrócił się do parlamentu o zebranie się w trybie pilnym na posiedzeniu w Kijowie w poniedziałek. Chwilę później przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Andrij Parubij ogłosił, że deputowani zbiorą się w sprawie stanu wojennego w poniedziałek o godzinie 16 (godz. 15 w Polsce). Występując na zwołanym w nocy z niedzieli na poniedziałek posiedzeniu RBNiO prezydent oświadczył, że ogłoszenie stanu wojennego nie będzie wiązało się z mobilizacją, jednak poprosił żołnierzy rezerwy i uczestników walk na wschodzie kraju, by byli gotowi do powołania do wojska.



Zwracam się do was, szanowni weterani, byście byli w gotowości. Powinniśmy w jak najkrótszym czasie zapewnić działania, by zatrzymać wroga i obronić nasze państwo - zaapelował Poroszenko.

Sekretarz RBNiO Ołeksandr Turczynow zaproponował, by stan wojenny został wprowadzony na 60 dni.

O co chodzi?

W niedzielę nad ranem rosyjski okręt "Don" staranował ukraiński holownik, który wraz z dwoma kutrami płynął z Odessy nad Morzem Czarnym do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Wszystkie trzy jednostki należą do marynarki wojennej Ukrainy.



Rosjanie ogłosili, że ukraińskie okręty nie mogą przepłynąć pod mostem przez Cieśninę Kerczeńską, gdyż przeprawa jest zamknięta ze względu na osiadły na mieliźnie tankowiec. Strona ukraińska twierdzi, że Rosja, która powinna poinformować o zamknięciu Cieśniny międzynarodowe organizacje żeglugi, ale tego nie zrobiła.



Polskie MSZ wydaje komunikat

Z całą mocą potępiamy agresywne działania Rosji; wzywamy jej władze do poszanowania prawa międzynarodowego - czytamy w komunikacie polskiego MSZ ws. konfliktu na linii Rosja - Ukraina na Morzu Azowskim. W wydanym w niedzielę wieczorem oświadczeniu resort polskiej dyplomacji podkreśla, że "dramatyczna eskalacja napięcia na wodach Morza Azowskiego, w wyniku której ranni zostali marynarze i uszkodzone jednostki Marynarki Wojennej Ukrainy, ma swoje źródła w konsekwentnym łamaniu przez Federację Rosyjską podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym naruszenia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy".

Rosja atakuje

W niedzielę wieczorem ukraińska marynarka poinformowała, że Rosjanie ostrzelali trzy ukraińskie jednostki i z pomocą swoich służb specjalnych przejęli nad nimi kontrolę. Podczas ataku rannych zostało sześciu ukraińskich marynarzy. Los załóg trzech jednostek, ani ich samych, nie jest znany. Wiadomo, że ranni otrzymali od Rosjan pomoc medyczną.

Ukraina uznała niedzielne wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej za akt agresji Rosji. "Uważamy najnowsze działania Federacji Rosyjskiej wobec okrętów marynarki wojennej Ukrainy za akt agresji, nakierowany na celowe eskalowanie przez Rosję sytuacji na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej" - ogłosiła wcześniej administracja Poroszenki.