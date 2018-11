"W związku z ostrzelaniem i zajęciem przez Rosję trzech okrętów ukraińskiej marynarki wojennej w Cieśninie Kerczeńskiej armia Ukrainy została postawiona w stan pełnej gotowości bojowej" - informuje sztab Sił Zbrojnych w Kijowie. "Na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie wprowadzenia stanu wojennego naczelnik Sztabu Generalnego, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy wydał rozkaz postawienia rodzajów i jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w stan pełnej gotowości bojowej" – głosi komunikat opublikowany na stronie ukraińskiego ministerstwa obrony.

Prezydent Ukrainy na posiedzeniu sztabu służb / MYKHAILO MARKIV / POOL / PAP/EPA

Jednostki sił zbrojnych Ukrainy mają być gotowe do błyskawicznego wypełniania zadań, dla których zostały powołane - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Wszystkie okręty ukraińskiej floty, stacjonujące w Odessie, wyszły w Morze Czarne. Kijów podejmuje też ofensywę dyplomatyczną. Ukraiński ambasador przy Unii Europejskiej wezwał Wspólnotę do wzmożenia sankcji wobec Rosji. Według niego, tylko w ten sposób, można zakończyć konflikt na wschodzie Ukrainy.





W niedzielę nad ranem rosyjski okręt "Don" staranował ukraiński holownik, który wraz z dwoma kutrami płynął z Odessy nad Morzem Czarnym do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Wszystkie trzy jednostki należą do marynarki wojennej Ukrainy.

Ukraina uznała te wydarzenia za akt agresji ze strony Rosji. W poniedziałek po południu w Kijowie odbędzie się zwołane w trybie nadzwyczajnym posiedzenie parlamentu w sprawie wprowadzenia stanu wojennego. W nocy z niedzieli na poniedziałek decyzję o stanie wojennym poparła obradująca pod kierownictwem prezydenta Petra Poroszenki Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO).

Trzy ukraińskie okręty przejęte przez siły rosyjskie w Cieśninie Kerczeńskiej u wybrzeży anektowanego przez Rosję Krymu znajdują się w porcie w Kerczu - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na anonimowego świadka. W pobliżu jednostek ukraińskiej marynarki wojennej widać było ludzi w mundurach w stylu marynarki wojennej, a same okręty nie wyglądały na uszkodzone.



W niedzielę dwa ukraińskie kutry oraz holownik, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zostały ostrzelane, a następnie zajęte przez rosyjskie siły specjalne.



Strona rosyjska twierdzi, że ukraińskie jednostki naruszyły granicę i wpłynęły na rosyjskie wody terytorialne. MSZ w Moskwie zarzuciło stronie ukraińskiej "prowokację".



(ug)