Rosyjskie siły specjalne zaatakowały ukraińskie okręty na Morzu Czarnym. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment, jak okręt służby granicznej Rosji taranuje ukraiński holownik "Jany Kapu". Na działania Moskwy zareagowała nie tylko Ukraina, ale także Unia Europejska i NATO. Zaplanowano także pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W niedzielę w okolicy Cieśniny Kerczeńskiej na Morzu Azowskim doszło do bardzo groźnej sytuacji między rosyjskimi a ukraińskimi okrętami, które płynęły do Mariupola. Trzy ukraińskie jednostki - holownik wojskowy "Jany Kapu" oraz kutry artyleryjskie "Berdiańsk" i "Nikopol" - zostały zablokowane przez rosyjskie okręty pod mostem nad Cieśniną Kerczeńską. Holownik został dodatkowo staranowany. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci. Najpewniej film nagrał ktoś z rosyjskiej załogi.



Na nagraniu słychać rozkazy wypowiadane przez rosyjskich wojskowych. Marynarze krzyczą m.in.: "uderz w niego", "weź go z prawej", "lewo na burt", "dawaj, k***a!", "dobrze!".



Wideo z wydarzeń na Morzu Azowskim nagrane przez Rosjan opublikował na Twitterze minister spraw wewnętrznych Ukrainy. Według ukraińskiego ministra będzie to dowodem dla międzynarodowych sądów.



Agresja! Oczekujemy reakcji zaprzyjaźnionych krajów - napisał Arsen Awakow.



Konflikt na Morzu Azowskim

W Cieśninie Kerczeńskiej, oddzielającej Morze Czarne od Morza Azowskiego, ukraińskie jednostki - dwa opancerzone kutry i holownik - zostały zajęte przez rosyjskie siły specjalne. Ukraina informuje o sześciu marynarzach rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału, Rosja - o trzech.

Władze ukraińskie nazwały te wydarzenia "aktem agresji Rosji". Rosjanie twierdzą, że ukraińskie okręty wtargnęły na obce wody terytorialne, łamiąc przy tym konwencje ONZ.



Dzisiaj ukraińska Rada Najwyższa ma zdecydować ws. wprowadzenia stanu wojennego, z kolei ONZ zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa.



Siły zbrojne Ukrainy poinformowały na Facebooku, że znajdują się w stanie gotowości bojowej. Na dziś zaplanowano także pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.