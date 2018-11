„Oczywiście będziemy się oburzać, negocjować, będą naciski dyplomatyczne” - takie reakcje przewiduje w sprawie zaostrzającego się konfliktu Rosji z Ukrainą prof. Zdzisław Krasnodębski z Prawa i Sprawiedliwości. „Paradoksalnie to może być korzystne dla Ukrainy, bo tam się toczy zapomniana wojna” - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef Parlamentu Europejskiego. „Ta data, to że wczoraj zaostrzył się konflikt, nieprzypadkowo się zbiegła z kwestią Brexitu” - dodaje gość Roberta Mazurka.

Po trzech latach sprawowania władzy Prawo i Sprawiedliwość powinno niezwykle uważać - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM z PiS. Powinniśmy podnieść i zaostrzyć nasze standardy - dodaje. Powinniśmy uważać na standardy i w decyzjach personalnych - podkreśla Krasnodębski. Druga sprawa to jest kwestia programowa. Rzeczywiście powinniśmy mocniej, może bardziej intensywnie wyjaśniać naszą politykę i uzgodnić pewne kwestie, które nie są do końca dzisiaj jasne - wyjaśnia.

Kto jest dzisiaj pierwszym prezesem Sądu Najwyższego - pytał swojego gościa Robert Mazurek. Dzisiaj Małgorzata Gersdorf nią nie jest, bo nie było nowelizacji (nowela czeka na podpis prezydenta - przyp. red.) - odpowiada Zdzisław Krasnodębski.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry. Prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceszef Parlamentu Europejskiego, polityk PiS.



Prof. Zdzisław Krasnodębski: Dzień dobry, witam o poranku.



Musimy zacząć od tego, co się dzieje na Ukrainie i od tego, czy Parlament Europejski i Europa może cokolwiek zrobić w tej sprawie. To jest kolejny element rosyjskiej agresji na Ukrainę i my się tylko będziemy temu przyglądać?



No chyba tak. Oczywiście będziemy się oburzać, negocjować, będą jakieś naciski dyplomatyczne...



Ale realne?



Realne, ale w jakimś sensie, paradoksalnie, być może będzie to korzystne nawet dla Ukrainy, dlatego że tam się toczy zapomniana wojna. Ja pamiętam, jak w 2014-2015 roku Ukraina to był gorący temat, wszyscy się interesowali... Grupa przyjaciół Ukrainy była bardzo szeroka, natomiast teraz powoli konflikt popada w zapomnienie. Przedwczoraj wróciłem z Ukrainy, miałem różne rozmowy z dyplomatami unijnymi, oni narzekali, że to jest zapomniany konflikt, że nie ma nawet pomocy humanitarnej i tak dalej...Ale pomoc humanitarną zawsze możemy Ukrainie wysłać.



Nie wysyłano, nawet tego nie robiono.



Tylko co z tego... Mam wrażenie, że możemy wysłać tam miliony kocy i żywość...



Ale to dla ludzi jest dosyć ważne.



Jest hiperistotne, nie chcę tego deprecjonować, tylko mam jednak wrażenie, że Ukraina potrzebuje czegoś więcej, jakiegoś silniejszego wsparcia ze strony Europy, a tymczasem Europa woli robić interesy z Rosją, budując kolejne nitki Nord Streamu.



Jakbyśmy popatrzyli, (ilu - przyp. red.) europolityków, polityków europejskich, ważnych, pracuje teraz dla przedsiębiorstw rosyjskich, to prowadziłoby to do dosyć pesymistycznych wniosków. Bo to nie jest tylko były kanclerz Niemiec, tylko np. dwóch byłych kanclerzy Austrii itd.



No to zobaczmy: na Słowacji i w Czechach wpływy rosyjskie bardzo silne. Viktor Orban, wielki przyjaciel PiS, spotyka się regularnie z prezydentem Putinem, Austria i Niemcy sam pan mówił, o Francji szkoda gadać: tradycyjne przyjaźnie z Rosją przypieczętowane obywatelstwem rosyjskim Gerarda Depardieu.



Mówi się, że prawica skrajna i lewica, ale tak naprawdę w centrum te wpływy są dosyć istotne. Zresztą myślę, że być może nawet ta data, że to wczoraj zaostrzył się konflikt, nieprzypadkowo się zbiegła z kwestią Brexitu.



Zostawmy na chwilę Brexit, zostawmy Rosję i Ukrainę. Porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Polsce. Dlaczego Jarosław Kaczyński milczał w sprawie tego wszystkiego, co działo się w Polsce w sprawie np. kryzysu związanego z KNF-em?



Nie wiem, czy to jest akurat kwestia, którą się powinien zajmować Jarosław Kaczyński obecnie. Często dziennikarze też mówili, że tutaj jest jednowładztwo, że tutaj jest jeden polityk, który wszystkim zarządza. Teraz...



Dlatego chcielibyśmy, żeby zarządzał.



... jest rząd, jest prokuratura, są...



Oj tak, prokuratura jest rzeczywiście. Prokuratura zajmuje się głównie tropieniem dziennikarzy.



... państwo działa. Szef KNF ustąpił, pan Chrzanowski ustąpił...



Ustąpił pod naciskiem polityczny, to wiedzą wszyscy, natomiast...



