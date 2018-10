Obrońca tytułu Francuz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) wygrał Rajd Wielkiej Brytanii, 11. rundę mistrzostw świata. To jego 44. zwycięstwo w zawodach tego cyklu.

Sebastien Ogier / STR / PAP/EPA



Drugie miejsce ze stratą 10,6 s zajął Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), a na trzeciej pozycji uplasował się jego rodak Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) - strata 35,1 s.



Ogromnego pecha miał prowadzący w połowie rajdu Estończyk Ott Tanak (Toyota Yaris WRC). Na jednym z sobotnich odcinków specjalnych w jego samochodzie doszło do awarii silnika i układu chłodzenia, Tanak musiał się wycofać i nie dojechał do mety etapu.



Serwis zdołał samochód naprawić i młody kierowca z Estonii w niedzielę wrócił do rywalizacji, ale strat nie był w stanie odrobić. Ostatecznie był 19. ze stratą ponad 20 minut do zwycięzcy.



W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata liderem pozostał Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC), piąty na mecie Rajdu Wielkiej Brytanii, który ma 189 pt. Drugi ze stratą już tylko siedmiu punktów jest Ogier - 182 pkt, a trzeci Tanak - 167 pkt.



W klasyfikacji WRC2 triumfował Fin Kalle Rovanpera (Skoda Fabia R5), który był dziewiąty w klasyfikacji generalnej.



Łukasz Pieniążek (Skoda Fabia R5) w WRC2 uplasował się na dobrej, szóstej pozycji, a w klasyfikacji generalnej był 14. ze stratą 15.34,8 do lidera.



W kalendarzu tegorocznych MŚ kierowców czekają jeszcze dwa rajdy - Katalonii pod koniec października i Australii w listopadzie.