650 złotych podwyżki od stycznia dla każdego policjanta - to jeden z punktów zawartego w czwartek wieczorem porozumienia policyjnych związkowców z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Porozumienie kończy kilkumiesięczny protest funkcjonariuszy służb mundurowych. W ostatnich dniach z powodu "psiej grypy" nawet 40 procent policjantów w całym kraju było na zwolnieniach lekarskich.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski / Radek Pietruszka / PAP

W porozumieniu, oprócz styczniowej podwyżki w wysokości 650 złotych, zapisana jest jeszcze jedna podwyżka. Kolejne 500 zł od stycznia 2020 roku. Wysoki dodatek dla ludzi, którzy będą chcieli zostać w służbie, dla tych z największym doświadczeniem po 25 latach służby - nadgodziny płatne w 100 proc. - wymieniał Rafał Jankowski, przewodniczący związku zawodowego policjantów.

Do tego dochodzi to, co dla funkcjonariuszy było bardzo istotne - możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, bez wymogu ukończenia 55. roku życia.





To porozumienie, o jakim nam się nie śniło - podkreślają policyjni związkowcy.

A minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński apeluje, żeby teraz funkcjonariusze, którzy brali udział w proteście, jak najszybciej wrócili do pełnienia służby.

I tak się stanie, bo jak zapowiada Rafał Jankowski, "policjanci będą masowo wracać do pracy w komisariatach". Mam co do tego przeczucie graniczące z pewnością - przyznał w rozmowie z RMF FM szef NSZZ policjantów.

Funkcjonariusze mają wrócić do pracy od dziś. Choć ze względów formalnych - wiele wystawionych zwolnień L4 obowiązuje jeszcze dzisiaj - powrót na większą skalę możliwy jest jutro, w niedzielę albo nawet w poniedziałek. Szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski podkreśla, że wie o tym, jak bardzo funkcjonariusze będą potrzebni w czasie weekendu, przy okazji marszów niepodległości.

Teraz czas, by wrócić do swoich obowiązków. Funkcjonariusze wszystkich służb są od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo - powiedział.

Policyjni związkowy dodają, że są ludźmi odpowiedzialnymi.

Wielki protest służb mundurowych

Protest rozpoczął się w lipcu. Do policjantów dołączyli funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ Policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego.

Funkcjonariusze na L4. Nawet 40 proc. policjantów w całym kraju na zwolnieniach

W ostatnich dniach lawinowo rosła liczba funkcjonariuszy, którzy udawali się na L4 w całej Polsce. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, nawet 40 procent mundurowych w całym kraju było na zwolnieniach lekarskich. Policjanci byli wysyłani tylko do najpilniejszych spraw, a na przyjazd patrolu trzeba czekać czasem nawet kilka godzin.



Jak radzono sobie z brakami kadrowymi? Do pracy w terenie wysłano policjantów, którzy na co dzień pracują za biurkiem. Zaangażowani w to zostali funkcjonariusze z poszczególnych komend miejskich czy powiatowych, jak i z komendy wojewódzkiej.

Policjanci masowo biorący zwolnienia lekarskie nazwali swój protest "psią grypą".

W Wielkopolsce ze zwolnienia lekarskiego skorzystało prawie 3 tysiące policjantów. To 65 procent funkcjonariuszy w regionie. Podobnie w Lubuskiem.

Na zwolnieniach na Warmii i Mazurach było 35 procent policjantów. Według nieoficjalnych danych, najgorzej sytuacja wyglądała na południu i zachodzie województwa małopolskiego. Tam w niektórych powiatach trzeba było zupełnie zamknąć posterunki.



Na Dolnym Śląsku, co trzeci policjant we Wrocławiu był na zwolnieniu lekarskim. W jednostkach poza dolnośląską stolicą sytuacja wyglądała jeszcze gorzej. Skala absencji w policji na Pomorzu mogła wynosić od 20 do 30 procent.

(j.)