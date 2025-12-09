Czy prezydent Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski? Czego oczekujemy po tym spotkaniu? Czy podczas rozmowy zostaną poruszone kwestie historyczne? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Marcin Przydacz, Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

/ RMF FM

Marcin Przydacz gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Naszego gościa zapytamy także o rządową strategię polskiej polityki zagranicznej na lata 2026-2030 i o poniedziałkowy szczyt w Londynie, na którym zabrakło Polski. Czy to oznacza, że nie liczymy się na arenie międzynarodowej? Co Szef Biura Polityki Międzynarodowej sądzi o nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, która zrywa z rolą Stanów Zjednoczonych jako żandarma świata?

Kiedy dojdzie do kolejnego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim? Czy możliwe jest porozumienie w sprawie ambasadorów? Czy prezydent zawetuje ustawy o podatku cukrowym i akcyzę na alkohol?



