Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Piasecznie zatrzymali dziś w podwarszawskim Piasecznie mężczyznę, który miał należeć do zorganizowanej grupy przestępczej - dowiedział się reporter RMF FM.

Akcja CBŚP w Piasecznie - zatrzymano podejrzanego na środku ulicy. Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Akcja służb wyglądała dość spektakularnie, a wszystko wydarzyło się w ciągu dnia ok. godziny 14.

Funkcjonariusze CBŚP z wydziału bojowego podjechali w okolice ulicy Tukanów.

Na miejscu, gdy zlokalizowali podejrzanego, policjanci uzbrojeni w ciężką broń wysiedli z auta i siłą obezwładnili mężczyznę na środku ulicy.

Z informacji dziennikarza RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że zatrzymany miał dopuścić się przestępstw o charakterze kryminalnym, ale służby na razie nie informują o szczegółach.

Wiadomo, że należał do zorganizowanej grupy przestępczej. Jutro ma zostać przesłuchany w warszawskiej prokuraturze.

