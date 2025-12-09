Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Piasecznie zatrzymali dziś w podwarszawskim Piasecznie mężczyznę, który miał należeć do zorganizowanej grupy przestępczej - dowiedział się reporter RMF FM.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
Akcja służb wyglądała dość spektakularnie, a wszystko wydarzyło się w ciągu dnia ok. godziny 14.
Funkcjonariusze CBŚP z wydziału bojowego podjechali w okolice ulicy Tukanów.
Na miejscu, gdy zlokalizowali podejrzanego, policjanci uzbrojeni w ciężką broń wysiedli z auta i siłą obezwładnili mężczyznę na środku ulicy.
Z informacji dziennikarza RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że zatrzymany miał dopuścić się przestępstw o charakterze kryminalnym, ale służby na razie nie informują o szczegółach.
Wiadomo, że należał do zorganizowanej grupy przestępczej. Jutro ma zostać przesłuchany w warszawskiej prokuraturze.