Tuż przed godz. 21 związkowcy służb mundurowych zawarli porozumienie z kierownictwem spraw wewnętrznych i administracji. Jeszcze dziś znane będą szczegóły.

W siedzibie MSWiA w w Warszawie odbyły się rozmowy ministra Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podległych MSWiA / PAP/Radek Pietruszka /

Rozmowy odbywały się w siedzibie MSWiA. W delegacji byli przedstawiciele policji, Straży Granicznej i straży pożarnej. W negocjacjach nie wzięli udziału strażnicy więzienni, bo podlegają ministrowi sprawiedliwości oraz Służba Celna podlegająca ministrowi finansów.

Na początku spotkania związkowców zaskoczyła informacja o tym, że szef MSWiA zaprosił na rozmowy szefów wszystkich protestujących służb. Nie wiedzieliśmy tego - mówił jeden z liderów protestu szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.



Przypomnijmy, że od lipca trwa protest policjantów, do których dołączyli funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ Policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego.

Funkcjonariusze na L4. Nawet 40 proc. policjantów w całym kraju na zwolnieniach

W ostatnich lawinowo rosła liczba funkcjonariuszy, którzy udawali się na L4 w całej Polsce. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, nawet 40 procent mundurowych w całym kraju jest na zwolnieniach lekarskich. Policjanci są wysyłani tylko do najpilniejszych spraw, a na przyjazd patrolu trzeba czekać czasem nawet kilka godzin.



Jak radzono sobie z brakami kadrowymi? Do pracy w terenie wysłano policjantów, którzy na co dzień pracują za biurkiem. Zaangażowani w to zostali funkcjonariusze z poszczególnych komend miejskich czy powiatowych, jak i z komendy wojewódzkiej.



"Psia grypa". Komendant ze strażnikiem miejskim jeździł na patrol

Policjanci masowo biorący zwolnienia lekarskie nazwali swój protest "psią grypą".

W Wielkopolsce ze zwolnienia lekarskiego skorzystało prawie 3 tysiące policjantów. To 65 procent funkcjonariuszy w regionie. Podobnie w Lubuskiem.

Na zwolnieniach na Warmii i Mazurach jest 35 procent policjantów. Według nieoficjalnych danych, najgorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie województwa małopolskiego. Tam w niektórych powiatach trzeba było zupełnie zamknąć posterunki.



Na Dolnym Śląsku, co trzeci policjant we Wrocławiu jest na zwolnieniu lekarskim. W jednostkach poza dolnośląską stolicą sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Skala absencji w policji na Pomorzu mogła wynosić od 20 do 30 procent.



