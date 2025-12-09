Trwają rozmowy między Polską a Ukrainą dotyczące przekazania kolejnych samolotów MIG-29. Decyzja nie została jeszcze podjęta, ale działania te mają wzmocnić wschodnią flankę NATO oraz umożliwić Polsce pozyskanie nowoczesnych technologii dronowych i rakietowych. Poinformował o tym we wtorek Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat ewentualnego przekazania kolejnych samolotów MIG-29. Jak podkreślono, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a rozmowy mają charakter wstępny.

Powody przekazania samolotów

Według oficjalnych informacji przekazanie samolotów MIG-29 jest związane z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektyw na ich dalszą modernizację w Siłach Zbrojnych RP. Polska armia planuje zastąpić wycofywane maszyny nowocześniejszymi samolotami F-16 oraz FA-50.

Przekazanie samolotów ma być elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Wcześniej Polska przekazała już Ukrainie 14 samolotów MIG-29, a Słowacja 13 maszyn tego typu. Ukraińskie siły powietrzne wykorzystują je do patrolowania przestrzeni powietrznej, zwalczania pocisków manewrujących i dronów, a także do ataków na cele naziemne.

Rozmowy o wymianie technologii

W ramach rozmów o przekazaniu samolotów Polska negocjuje z Ukrainą dostęp do wybranych technologii dronowych i rakietowych. Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale także wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych. Taka współpraca może przyczynić się do unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego.