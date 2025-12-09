Powody przekazania samolotów

Według oficjalnych informacji przekazanie samolotów MIG-29 jest związane z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektyw na ich dalszą modernizację w Siłach Zbrojnych RP. Polska armia planuje zastąpić wycofywane maszyny nowocześniejszymi samolotami F-16 oraz FA-50.

Przekazanie samolotów ma być elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Wcześniej Polska przekazała już Ukrainie 14 samolotów MIG-29, a Słowacja 13 maszyn tego typu. Ukraińskie siły powietrzne wykorzystują je do patrolowania przestrzeni powietrznej, zwalczania pocisków manewrujących i dronów, a także do ataków na cele naziemne.

Rozmowy o wymianie technologii

W ramach rozmów o przekazaniu samolotów Polska negocjuje z Ukrainą dostęp do wybranych technologii dronowych i rakietowych. Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale także wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych. Taka współpraca może przyczynić się do unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego.