Trwają rozmowy między Polską a Ukrainą dotyczące przekazania kolejnych samolotów MIG-29. Decyzja nie została jeszcze podjęta, ale działania te mają wzmocnić wschodnią flankę NATO oraz umożliwić Polsce pozyskanie nowoczesnych technologii dronowych i rakietowych. Poinformował o tym we wtorek Sztab Generalny Wojska Polskiego.
- Trwają rozmowy o przekazaniu Ukrainie samolotów MIG-29 przez Polskę.
- Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
- Powodem przekazania jest brak perspektyw na modernizację MIG-29 w polskiej armii.
- Polska liczy na rekompensatę w postaci dostępu do ukraińskich technologii dronowych i rakietowych.
- Wycofywane MIG-29 mają zostać zastąpione przez F-16 i FA-50.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat ewentualnego przekazania kolejnych samolotów MIG-29. Jak podkreślono, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a rozmowy mają charakter wstępny.