Od niedzieli 11 grudnia obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy PKP. Kolej zapowiada m.in. wprowadzenie większej liczby połączeń pomiędzy Warszawą a Krakowem i Trójmiastem. Więcej ma być również pociągów międzynarodowych.

W nowym rozkładzie PKP Intercity pomiędzy Warszawą a Krakowem kursować będzie 14 par pociągów (do tej pory 10), obsługiwanych składami Pendolino. Przybędzie m.in. pociąg wyjeżdżający z Warszawy do Krakowa po godzinie 16:00. Od marca nowy skład połączy natomiast stolicę z Trójmiastem po godzinie 20:00.

Bezpośrednio z Krakowa do Wilna, z jedną przesiadką

Kolej wprowadzi więcej połączeń pomiędzy Warszawą i Krakowem - w czasie ferii zimowych i wakacji będzie ich nawet 30. W maju na tory wyjedzie nowy skład IC Kinga, kursujący codziennie pomiędzy Krakowem i Warszawą m.in. przez Radom i Kielce. Od maja Kraków zyska bezpośrednie połączenie z Bydgoszczą, co stanie się dzięki wydłużeniu trasy pociągu IC Kazimierz kursującemu dotąd do stacji Łódź Fabryczna.

W nowym rozkładzie jazdy pojawi się też połączenie Kraków - Wilno - Kraków, które umożliwi podróże między Polską a Litwą z jedną przesiadką. Zapewni je pociąg IC Hańcza (w wyższej kategorii, dotychczas w TLK) kursujący do tej pory pomiędzy Krakowem a Suwałkami. Od 11 grudnia będzie jeździł na wydłużonej trasie do znajdującej się na Litwie stacji Mockava. Stąd pasażerowie składem kolei litewskich dotrą do Kowna i Wilna.

Skład docierający na Litwę zatrzymuje się po drodze w m.in. Warszawie i Białymstoku. Za podróż z Warszawy do Wilna pasażerowie zapłacą 25 euro, a do Kowna - 20.

Jakie połączenia zyskają pasażerowie z Pomorza?

W nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity Pomorze zyska od marca przyszłego roku szybkie połączenie do Bielska-Białej przez Warszawę oraz nowe połączenie ekspresowe (EIP) ze Śląska przez Warszawę do Trójmiasta (odjazd z Warszawy Centralnej o godz. 20:25). W dni wysokiej frekwencji uruchamiane będzie dodatkowe połączenie kategorii EIC - ekspresowy skład Kaszub wyruszy z Gdyni o 20:30, aby około kwadrans przed północą dotrzeć do Warszawy.

Nową, wyższą kategorię - jako IC - otrzyma pociąg Kociewie relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna - Gdynia Główna. Kociewie będzie obsługiwany nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT. Również w kategorii IC (z klimatyzowanymi wagonami) pojawi się kursujący m.in. przez Wejherowo, Trójmiasto i Tczew skład Pobrzeże relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg - Łódź Fabryczna. Kursujący w wakacje pociąg TLK Jamno pojedzie w wydłużonej relacji Kraków - Ustka - Kraków i także zmieni kategorię z TLK na IC. Od 11 grudnia codziennie kursować będzie pociąg IC Bryza łącząc Szczecin z Olsztynem i Trójmiastem.

Więcej połączeń Warszawa - Berlin

PKP Intercity zapowiada też, że w trakcie obowiązywania nowego rozkładu jazdy mieszkańcy Poznania zyskają dodatkowe połączenie z Warszawą oraz z Berlinem. Będzie to szósta para pociągów EIC kursująca pomiędzy stolicami Polski i Niemiec. Wszystkie pociągi będą mieć wspólną nazwę Berlin-Warszawa-Express.

Przewoźnika zapowiada też, że łatwiejsze staną się kolejowe podróże z Krakowa do Pragi, a to wszystko dzięki wydłużeniu do stolicy Czech relacji pociągu TLK Galicja, kursującego do tej pory do Ostrawy. Po drodze pociąg będzie zatrzymywać się m.in. w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy znajdują się na stronie intercity.pl. Można je również uzyskać dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto). 11 i 12 grudnia na dworcach w największych miastach Polski (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław) mobilni informatorzy mają pomagać pasażerom wyszukać dogodne przesiadki, czy znaleźć odpowiedni peron.