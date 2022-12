"Spodziewamy się, że od końca pierwszego kwartału, czyli marca, kwietnia 2023 r. inflacja zacznie systematycznie i szybko spadać" - zapowiedział Adam Glapiński. Prezes NBP uważa, że mimo wojny w Ukrainie i problemów na rynku energetycznym sytuacja ekonomiczna Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej jest "wyjątkowo dobra". "Nie przewidujemy w Polsce recesji, ale tempo wzrostu PKB może zejść do ok. zera" – prognozował Glapiński. Ekonomista powiedział także, że na początku przyszłego roku mogą jeszcze wzrosnąć ceny produktów w sklepach.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej dotyczącej oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce w Centrali NBP w Warszawie. / Radek Pietruszka / PAP

Po raz trzeci z rzędu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w środę stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 6,75 proc. Stopa lombardowa wynosi 7,25 proc., stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Decyzję RPP skomentował dziś szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński powiedział, że stopy procentowe raczej nie będą już w Polsce rosły. Według ekonomisty pod koniec przyszłego roku mogą one nawet spadać.

To najbardziej prawdopodobny scenariusz - dodał Glapiński.

Nie nastąpiły żadne zasadnicze zmiany w sytuacji. Sytuacja na zewnątrz Polski wygląda tak, że koniunktura gospodarcza u wszystkich naszych sąsiadów i na całym świecie wysokorozwiniętych krajów demokratycznych się pogarsza - powiedział Glapiński.

Prezes NBP ocenił ponadto, że sytuacja w wielu krajach, szczególnie w Niemczech, zmierza w kierunku recesji.

W Polsce nie przewidujemy recesji, ale może się zdarzyć, że nawet zejdziemy do pułapu tempa wzrostu PKB na poziomie około zera - prognozował Glapiński.

Sytuacja Polski jest bardzo dobra i ustabilizowana. Staramy się zdusić inflację, jak najszybciej, ale jednocześnie nie wylać dziecka z kąpielą, nie spowodować, aby nastąpił kryzys gospodarczy - dodał.

Kiedy spadnie inflacja?

Według przewidywań Glapińskiego inflacja może jeszcze w Polsce rosnąć na początku przyszłego roku - w styczniu i lutym.

Spodziewamy się, że od końca pierwszego kwartału 2023 r., czyli będzie to marzec i kwiecień, inflacja zacznie systematycznie i szybko spadać. To będzie trwały proces, nie tylko w Polsce. My już w tej chwili nie mamy najwyższej inflacji, jeśli chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego.

Według Glapińskiego podobnie jak z inflacją będzie w przypadku cen produktów w sklepach.

W Polsce przewidujemy, że jeszcze w styczniu i lutym może być wzrost cen związany ze zmianą cen regulowanych - przekazał.

Glapiński dodał, że ceny niektórych surowców na rynkach energetycznych już zaczęły spadać.

W szczególności ustabilizowała się cena ropy naftowej, w związku z tym cena paliw. Nie można tego niestety powiedzieć o gazie, węglu i żywności - oświadczył.

Jeśli chodzi o żywność to są sygnały, że następują pozytywne procesy, tylko one się będą z opóźnieniem przenosić na rynek, tak żebyśmy to zaczęli odczuwać w swoich kieszeniach - podkreślił.

11 podwyżek stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej w cyklu podwyżek stóp procentowych, który rozpoczął się w październiku 2021 r., podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. W rezultacie główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie.

W tym roku podwyżek stóp nie było w sierpniu, kiedy RPP nie zbierała się z powodu przerwy urlopowej, oraz w październiku i listopadzie, kiedy Rada zdecydowała się nie zmieniać poziomu oprocentowania w NBP.