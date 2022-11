W niedzielę 5 listopada wejdą w życie ostatnie zmiany w rocznym rozkładzie jazdy PKP Intercity. Są one związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Będą obowiązywać ponad miesiąc, do czasu kiedy zacznie obowiązywać nowy rozkład na sezon 2022/23 - poinformował przewoźnik.

/ PKP Intercity / Materiały prasowe

Jak przypomniała spółka, w czasie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2021/2022, który wszedł w życie w grudniu ubiegłego roku, zarządca infrastruktury kolejowej przewidział pięć korekt, które mają dostosować kursowanie pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. Ostatnia, piąta z korekt zmieni rozkład niektórych pociągów od niedzieli 6 listopada br. Zmiany będą obowiązywać do soboty 10 grudnia br.

Zmiany w kursowaniu pociągów przez Warszawę

Część zmian dotyczy kursowania pociągów przez Warszawę. "Trwające prace inwestycyjne na Warszawskim Węźle Kolejowym wpływają na kursowanie części pociągów jeżdżących do, z i przez Warszawę. Wprowadzone zostaną zmiany w systemie sterowania ruchem kolejowym. Ze względu na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ruchu pociągów wydłużony zostanie czas jazdy składów jadących z kierunku zachodniego, co tym samym ograniczy przepustowość linii" - przekazał przewoźnik.



Od 25 października na stacji Warszawa Zachodnia dla pociągów PKP Intercity dostępny jest tylko jeden peron. W związku z tym od 6 listopada wiele pociągów będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska.

Przez stację Warszawa Gdańska kursować będą pociągi:

IC 6121 Asnyk relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia;

relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia; IC 9121 relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Gdańska;

IC 1900 Boryna relacji Warszawa Gdańska - Łódź Fabryczna;

relacji Warszawa Gdańska - Łódź Fabryczna; TLK 81171 Uznam relacji Świnoujście - Warszawa Gdańska;

relacji Świnoujście - Warszawa Gdańska; IC 91133 Korczak relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia;

relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia; IC 17100 Dionizos relacji Warszawa Gdańska - Zielona Góra Główna;

relacji Warszawa Gdańska - Zielona Góra Główna; IC 1526 Moniuszko relacji Warszawa Gdańska - Bydgoszcz Główna;

relacji Warszawa Gdańska - Bydgoszcz Główna; IC 6129 Oleńka relacji Warszawa Gdańska - Bydgoszcz Główna;

relacji Warszawa Gdańska - Bydgoszcz Główna; TLK 16100 Orzeszkowa relacji Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra;

relacji Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra; IC 1201 Czartoryski relacji Łódź Fabryczna - Lublin Główny;

relacji Łódź Fabryczna - Lublin Główny; IC 41011 Chopin relacji Bohumin - Warszawa Wschodnia;

relacji Bohumin - Warszawa Wschodnia; IC 61103 Dąbrowska relacji Wrocław Główny - Białystok;

relacji Wrocław Główny - Białystok; IC 4523 Skarbek relacji Koluszki - Olsztyn Główny;

relacji Koluszki - Olsztyn Główny; IC 9111 Tuwim relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia;

relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia; TLK 51119 Brda relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa wschodnia;

relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa wschodnia; IC 1904 Rubinstein relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna;

relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna; IC 14006 Silesia relacji Warszawa Wschodnia - Bohumin;

relacji Warszawa Wschodnia - Bohumin; IC 41007 Silesia relacji Bohumin - Warszawa Wschodnia;

relacji Bohumin - Warszawa Wschodnia; IC 17102 Zielonogórzanin relacji Warszawa Gdańska - Zielona Góra Główna;

relacji Warszawa Gdańska - Zielona Góra Główna; IC 1410 Wysocki relacji Warszawa Gdańska - Katowice;

relacji Warszawa Gdańska - Katowice; IC 16104 Nałkowska relacji Białystok - Wrocław Główny;

relacji Białystok - Wrocław Główny; IC 13110 Marszałek Piłsudski relacji Warszawa Gdańska - Kraków Główny;

relacji Warszawa Gdańska - Kraków Główny; IC 1626 Łużyce relacji Warszawa Wschodnia - Zgorzelec;

relacji Warszawa Wschodnia - Zgorzelec; IC 1908 Łodzianin relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna;

relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna; TLK 15118 Brda relacji Warszawa wschodnia - Bydgoszcz Główna;

relacji Warszawa wschodnia - Bydgoszcz Główna; TLK 61153 Krasiński relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia;

relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia; IC 14010 Chopin relacji Warszawa Wschodnia - Bohumin;

relacji Warszawa Wschodnia - Bohumin; IC 9108 Łęcka relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia;

relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia; TLK 16152 Krasiński relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny;

relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny; IC 1910 Tuwim relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna.

Od 28 listopada do 10 grudnia przez stację Warszawa Gdańska będą jeździć także pociągi:

TLK 61171 Karkonosze relacji Jelenia Góra - Warszawa Gdańska;

relacji Jelenia Góra - Warszawa Gdańska; TLK 31103 Hańcza relacji Kraków Główny - Suwałki;

relacji Kraków Główny - Suwałki; IC 91109 Łodzianin relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Gdańska;

relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Gdańska; IC 4111 Wysocki relacji Katowice - Warszawa Gdańska;

relacji Katowice - Warszawa Gdańska; IC 18153 Parsęta relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg;

relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg; TLK 28100 Staszic relacji Lublin Główny - Szczecin Główny;

IC 71105 Warta relacji Poznań Główny - Warszawa Gdańska;

relacji Poznań Główny - Warszawa Gdańska; IC 31111 Marszałek Piłsudski relacji Kraków Główny - Warszawa Gdańska;

relacji Kraków Główny - Warszawa Gdańska; IC 61105 Nałkowska relacji Wrocław Główny - Białystok;

relacji Wrocław Główny - Białystok; IC 1624 Fredro relacji Warszawa Gdańska - Wrocław Główny;

relacji Warszawa Gdańska - Wrocław Główny; IC 82107 Kujawiak relacji Piła Główna - Chełm;

relacji Piła Główna - Chełm; IC 28104 Zamoyski relacji Lublin Główny - Gorzów Wielkopolski;

relacji Lublin Główny - Gorzów Wielkopolski; IC 1422 Pilecki relacji Warszawa Gdańska - Racibórz;

relacji Warszawa Gdańska - Racibórz; TLK 35105 Lubomirski relacji Kraków Główny - Gdynia Główna;

relacji Kraków Główny - Gdynia Główna; TLK 38155 Lubomirski relacji Kraków Główny - Kołobrzeg;

relacji Kraków Główny - Kołobrzeg; IC 6125 Fredro relacji Wrocław Główny - Warszawa Gdańska;

relacji Wrocław Główny - Warszawa Gdańska; IC 81103 Podlasiak relacji Świnoujście - Suwałki;

relacji Świnoujście - Suwałki; IC 27100 Lubuszanin relacji Lublin Główny - Zielona Góra Główna;

relacji Lublin Główny - Zielona Góra Główna; IC 6521 Słowacki relacji Wrocław Główny - Ełk;

relacji Wrocław Główny - Ełk; TLK 35101 Małopolska relacji Zakopane - Gdynia Główna;

relacji Zakopane - Gdynia Główna; TLK 61101 Orzeszkowa relacji Jelenia Góra - Warszawa Gdańska;

relacji Jelenia Góra - Warszawa Gdańska; IC 41003 Polonia relacji Bohumin - Warszawa Gdańska;

relacji Bohumin - Warszawa Gdańska; IC 4121 Daszyński relacji Bielsko-Biała Główna - Warszawa Gdańska;

relacji Bielsko-Biała Główna - Warszawa Gdańska; IC 4161 Beskidy relacji Zwardoń - Warszawa Gdańska;

relacji Zwardoń - Warszawa Gdańska; IC 6123 Baczyński relacji Wrocław Główny - Warszawa Gdańska;

relacji Wrocław Główny - Warszawa Gdańska; IC 61151 Śnieżka relacji Szklarska Poręba Górna - Warszawa Gdańska;

relacji Szklarska Poręba Górna - Warszawa Gdańska; EIC 4551 Klimczok relacji Katowice - Gdynia Główna;

relacji Katowice - Gdynia Główna; EIC 71007 Spree relacji Frankfurt nad Odrą - Warszawa Gdańska;

relacji Frankfurt nad Odrą - Warszawa Gdańska; EIC 6101 relacji Wrocław Główny - Warszawa Gdańska;

EIC 5450 Klimczok relacji Gdynia Główna - Katowice;

relacji Gdynia Główna - Katowice; EIC 71001 Berolinum relacji Frankfurt nad Odrą - Warszawa Gdańska;

relacji Frankfurt nad Odrą - Warszawa Gdańska; EIC 71009 Varsovia relacji Frankfurt nad Odrą - Warszawa Gdańska (tylko 10 grudnia);

relacji Frankfurt nad Odrą - Warszawa Gdańska (tylko 10 grudnia); EIP 6103 relacji Wrocław Główny - Warszawa Gdańska;

EIP 3105 relacji Kraków Główny - Warszawa Gdańska.

Pomiędzy 7 a 10 grudnia trasą alternatywną przez Dęblin, Pilawę i Otwock będą kursować pociągi:

IC 13104 Witos relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny;

relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny; IC 31104 Witos relacji Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia;

relacji Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia; IC 31106 San relacji Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia;

relacji Przemyśl Główny - Warszawa Wschodnia; IC 13106 San relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny;

relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny; TLK 12110 Nida relacji Warszawa Wschodnia - Kielce;

relacji Warszawa Wschodnia - Kielce; TLK 21110 Nida relacji Kielce - Warszawa Wschodnia;

relacji Kielce - Warszawa Wschodnia; TLK 38170 Ustronie relacji Kraków Główny - Kołobrzeg (2-10 grudnia);

relacji Kraków Główny - Kołobrzeg (2-10 grudnia); TLK 83170 Ustronie relacji Kołobrzeg - Kraków Główny (2-10 grudnia).

Szybciej do Krakowa i Wrocławia, dłużej do Katowic

Korekta rozkładu jazy obejmie też odcinki Centralnej Magistrali Kolejowej (linia nr 4). W okresie 6 listopada - 10 grudnia ruch jednotorowy będzie obowiązywać na odcinku Psary - Góra Włodowska. Prowadzone prace i ruch jednotorowy na części trasy będą skutkować odcinkowymi ograniczeniami prędkości, co wydłuży czas jazdy pociągów w kierunku Katowic - podało PKP Intercity.



Część prac na Centralnej Magistrali Kolejowej została już zakończona, podobnie jak remonty na linii nr 8, dzięki czemu o około pół godziny poprawią się czasy przejazdu pociągów kategorii Express InterCity Premium pomiędzy Warszawą a Krakowem. Najszybsze połączenie na tej trasie zapewni przejazd w ciągu 2 godzin i 33 minut. Również na trasie Warszawa - Wrocław pociągi będą jeździć kilkanaście minut krócej niż teraz, najszybszy w czasie 3 godziny i 57 minut - podkreśliła spółka.

Zastępcza komunikacja autobusowa i trasy alternatywne

Od 6 listopada do 10 grudnia nieczynna będzie linia kolejowa nr 38 na odcinku Ełk - Prostki. Od 27 listopada ruch zostanie wstrzymany także na odcinku Drygały - Ełk (linia kolejowa nr 219). W związku z tym od 6 listopada do 10 grudnia kursować będą autobusy komunikacji zastępczej. Na odcinku Ełk - Grajewo zastąpią one parę pociągów IC Słowacki relacji Wrocław - Ełk - Wrocław.



Na odcinku Grajewo - Olsztyn Główny komunikacja autobusowa zastąpi pociągi: TLK Biebrza relacji Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna - Warszawa Wschodnia i IC Rybak relacji Białystok - Szczecin Główny - Białystok.



Prace remontowe prowadzone na linii kolejowej nr 96 spowodowały wstrzymanie ruchu na jednotorowej linii łączącej Tarnów i Stróże. Pociągi jeżdżące na co dzień w Bieszczady na tym odcinku jeżdżą trasą alternatywną przez Rzeszów i Dębicę. Od 6 do 30 listopada dojazd na trasie Tarnów - Jasło - Tarnów zapewnią autobusy komunikacji zastępczej, które będą kursować w zamian za pociągi TLK Wetlina i TLK Bieszczady.



W drugiej połowie listopada okresowo nieczynne będą stacje w Sierakówku i Strzelcach Kujawskich. Ze względu na związaną z tym przymusową przerwę w ruchu pomiędzy 18 a 21 listopada oraz pomiędzy 25 a 28 listopada, autobusy zastąpią pociągi TLK Flisak relacji Katowice - Gdynia - Katowice oraz TLK Chemik relacji Katowice - Płock - Katowice na odcinku Płock - Kutno.



W związku z budową nowego przystanku Szczebrzeszyn na odcinku Klemensów - Szczebrzeszyn obowiązywać będzie przerwa w ruchu od 28 listopada do 10 grudnia. W tym czasie, w zastępstwie pary pociągów IC Hetman, na odcinku Stalowa Wola Rozwadów - Hrubieszów Miasto. Do dyspozycji pasażerów również będą autobusy komunikacji zastępczej.

