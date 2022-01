Od 13 stycznia podróżni zapłacą więcej za bilety kolejowe. "To pierwsza systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014" - poinformowała spółka PKP Intercity.

Cena bazowa w przypadku pociągów Pendolino - Express InterCity Premium (EIP) - od 13 stycznia wyniesie 169 zł zamiast obecnych 150 zł. Cena bazowa przejazdów pociągami Express InterCity (EIC) wzrośnie do 149 zł z 139 zł. Z kolei przejazd pociągami Intercity i TLK będzie kosztował 69 zł, a teraz to 60 zł.



"Ceny biletów PKP Intercity obowiązujące od 13 stycznia podzielone będą nadal według pięciu progów. Pierwsze trzy to cena bazowa z upustem 15, 30 i 45 proc. Dotychczas rabat był niższy i wynosił 10, 20 i 30 proc. Ostatnie dwa progi (obowiązują wyłącznie w pociągach kategorii EIP i EIC) to stała oferta Promo Plus i Super Promo" - podano w informacji prasowej PKP Intercity.



W przypadku pociągów Pendolino, przy cenie bazowej 169 zł cena w I progu promocyjnym wyniesie 143,65 zł, w II progu promocyjnym 118,3 zł, w III progu - 92,95 zł. W ofercie "Promo Plus" cena wyniesie 70 zł a przy "Super Promo" - 49 zł.



"Od 13 stycznia br. dostępna będzie nowa oferta Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max. Będzie ona obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek i umożliwi dowolną liczbę przejazdów w tym czasie. Wybierając Multiprzejazd będzie można podróżować pociągami kategorii TLK i IC w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł. Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie - 396 zł" - stwierdzono w komunikacie spółki.



"W styczniu zmniejszy się liczba relacji, na których obowiązywał Bilet Taniomiastowy. Wprowadzona kilka lat temu oferta proponowała obniżone ceny na przejazdy trasami w trakcie remontu. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowych znacząco skróciły się na nich czasy przejazdu oraz poprawiły się warunki podróżowania. Aktualizacja cenników obejmie także bilety okresowe" - zapowiedział przewoźnik.