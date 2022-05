Pendolino z Warszawy do Krakowa po godzinie 15 w drugiej klasie za 169 złotych, ale już godzinę później jadący tylko 38 minut dłużej pociąg InterCity za 19 złotych. Od dziś ceny biletów kolejowych w PKP InterCity sprzedawane się w według nowych zasad.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Przewoźnik wprowadził dynamiczną taryfę na wszystkie swoje połączenia. Dla pasażerów oznacza to więcej możliwości przejazdu w promocyjnej cenie i tańsze bilety na mniej popularnych trasach w godzinach, które nie cieszą się największą popularnością.

Dynamiczna taryfa - według założeń - ma uwolnić tańsze bilety w zależności od zainteresowania danym połączeniem. Od dziś dotyczy nie tylko pociągów premium, czyli Pendolino i EIC ale także InterCity i TLK.

Dotąd bilety w InterCity były objęte promocjami do tygodnia przed odjazdem, żeby zachęcić pasażerów do planowania podróży. Teraz może okazać się, że najtańszy bilet kupimy tuż przed odjazdem. Pod warunkiem, że w składzie znajdzie się dużo wolnych miejsc. To najważniejszy czynnik decydujący o uwolnieniu biletów w jednej z pięciu taryf.



PKP Intercity zmienia promocję biletów

PKP Intercity od 5 maja zmienia zasady promocji biletów, dzięki czemu mniej zapłacimy za przejazdy również w pierwszej klasie - poinformował w czwartek członek zarządu spółki Tomasz Gontarz.



Jak dodał, teraz dynamiczne ceny obowiązują jedynie w kategoriach komercyjnych, od maja będą obowiązywać również w kategoriach ekonomicznych, które są finansowane w ramach umowy PSC (Public Service Contract ).



Bilety będą dostępne w pięciu progach promocyjnych a nie w trzech - jak teraz. Ceny bazowe, czyli te, od których naliczane są rabaty, nie zmienią się.



"Tańsze bilety będzie można kupić dzień przed przejazdem, lub nawet w dniu wyjazdu. Obecnie nie jest możliwe kupno biletu w niższej cenie dzień czy dwa przed wyjazdem, obowiązuje cena bazowa" - powiedział Tomasz Gontarz. Nowe progi promocyjne będą łączyły się z ulgami ustawowymi.



"Oznacza to, że od promocyjnej ceny, dla osób uprawnionych, będzie dodatkowo naliczona ulga ustawowa" - podkreślił Tomasz Gontarz.



Oferta będzie dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży PKP Intercity, również w pociągach.