Ostrzeżenia trzeciego - najwyższego - stopnia wydał w nocy Instytut Meteorologii dla kilku powiatów Małopolski i woj. kujawsko-pomorskiego. Dotyczą silnego deszczu oraz burz z gradem. W Małopolsce trwa usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad częścią województwa w nocy z soboty na niedzielę. Podtopionych został niemal 140 budynków, ok. 40 dróg zostało uszkodzonych. Sytuację pogodową śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

05:28 Usuwanie skutków nawałnic w Małopolsce

Wczoraj w Małopolsce trwało usuwanie skutków nawałnic, które przeszły w nocy z soboty na niedzielę.

W Kasince Małej w gminie Mszana Dolna rzeka uszkodziła pobliską infrastrukturę, przepusty i tartaki. Porwane przez wodę drewno znalazło się na drogach. Straż cały czas wypompowuje wodę z zalanych posesji i piwnic, usuwa także powalone drzewa.



Władze powiatu limanowskiego wstępnie szacują straty na 30 mln zł. Ulewa trwała kilka godzin, a naprawa uszkodzeń potrwa wiele miesięcy.



W związku z padającym deszczem trzeba było na wyższe kondygnacje ewakuować szpital w Szczyrzycu, ponieważ wylała w tej miejscowości rzeka Stradomka. Doszło do zalania stacji trafo, szpital pracował na zasilaniu awaryjnym - mówił RMF FM rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski.

Zalane zostało nowe skrzydło lecznicy, które nie zostało jeszcze oddane do użytku.

Powódź w powiecie limanowskim Jacek Skóra / RMF FM

Wiele domów jest podmytych, uszkodzone mosty i drogi, nie można przejechać przez Węglówkę, ani dojechać do Łapanowa. W niektórych miejscach na drogi naniesione jest kilkadziesiąt centymetrów szlamu i kamieni.

Ze starostą limanowskim Mieczysławem Urygą rozmawia Maciej Pałahicki Jacek Skóra / RMF FM

Powódź w powiecie limanowskim Jacek Skóra / RMF FM

Wideo youtube

W Łapanowie w powiecie bocheńskim wezbrane wody przerwały wał przeciwpowodziowy. Zalana jest praktycznie cała miejscowość.

Zalana miejscowość Grabie w gminie Łapanów Gorąca Linia RMF FM



W pow. myślenickim rzeka Suszanka zerwała dwa mosty, w Lubniu na drodze wojewódzkiej nr 968 woda naniosła ziemię, co spowodowało utrudnienia, zatem należy zachować szczególną ostrożność w ruchu.

Wojewoda małopolski jest przygotowany, żeby od poniedziałku mogła być realizowana wypłata 6000 zł w przypadku zalanych budynków - poinformował wczoraj w Krakowie prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył po południu w posiedzeniu małopolskiego zespołu zarządzania kryzysowego.



Prezydent Andrzej Duda o ustaleniach sztabu kryzysowego TVN24/x-news

Duda zaznaczył, że szef MON wydał zgodę na działania wojsk inżynieryjnych oraz WOT na zalanych terenach.

05:27 Ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w powiatach woj. wielkopolskiego.



Ostrzeżenie ważne do godziny 6. w poniedziałek obejmuje powiaty: gnieźnieński, kaliski, kolski, Konin, koniński, słupecki i turecki.



"Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h" - napisano w ostrzeżeniu.



Prawdopodobieństwo określono na 80 proc.

05:25 Ostrzeżenie IMGW dla województwa łódzkiego

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów województwa łódzkiego przed silnym deszczem z burzami wydał w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia ważne do godziny 6. w poniedziałek obejmuje powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, zduńskowolski i zgierski.



"Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h" - napisano w komunikacie. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk określono na 80 proc.

05:23 Ostrzeżenie IMGW dla woj. kujawsko-pomorskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w ostrzeżeniu trzeciego stopnia burze z gradem w województwie kujawsko-pomorskim.



Ostrzeżenie ważne do godziny 6. w poniedziałek obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki i wąbrzeski. "Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 60 mm, lokalnie do90 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - czytamy w ostrzeżeniu. Prawdopodobieństwo określono na 80 proc.



Natomiast 85-proc. prawdopodobieństwo burz z gradem obejmuje powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, Włocławek i włocławski. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 60 mm, lokalnie do 90 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 6 rano.

05:10 Ostrzeżenia IMGW dla Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w nocy ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla

Podkarpacia. Kilkanaście powiatów Małopolski obejmuje ostrzeżenie trzeciego stopnia - przed silnym deszczem z burzami.



IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. "Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad" - napisano w ostrzeżeniu obowiązującym do godziny 6 rano w poniedziałek. Prawdopodobieństwo określono na 80 proc.



Burze z gradem (ostrzeżenie drugiego stopnia) mogę też wystąpić (prawdopodobieństwo 80 proc.) do godziny 6 rano w powiatach województwa świętokrzyskiego: buskim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim. IMGW prognozuje tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.



Natomiast ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami obejmuje powiaty Małopolski: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, olkuski, wielicki. Ostrzeżenie to ważne jest do godziny 8 w poniedziałek.



"Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 50 mm do 80mm, lokalnie 100 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h" - czytamy. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 8 w poniedziałek (prawdopodobieństwo 80 proc.).



Podobne ostrzeżenie trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami (ważne do godziny 8.) dotyczy też powiatów: limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego.



Ostrzeżenie drugiego stopnia (z prawdopodobieństwem 80 proc.) dotyczy też powiatów w województwie małopolskim: dąbrowskiego, tarnowskiego i Tarnowa. IMGW prognozuje w nim wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie to ważne jest do godziny 8 rano.



Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami dotyczy też powiatu gorlickiego (ważne do godziny 8 w poniedziałek, 80 proc. prawdopodobieństwo): "Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 60 mm, lokalnie 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad."