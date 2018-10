Co ważnego zdarzyło się w czwartek? W Imielinie doszło do kolizji kolumny rządowej - w jednym z samochodów była Beata Szydło. Zarząd PLL LOT przedstawił strajkującym propozycję kompromisu. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku wobec Marka Falenty skazanego w związku z aferą taśmową. Stany Zjednoczone odwołały zakaz importu polskiej wieprzowiny. Sąd Okręgowy w Krakowie odroczył ogłoszenie orzeczenia ws. pozwu złożonego w trybie wyborczym przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Te i inne ważne wydarzenia znajdziecie w naszym podsumowaniu dnia.

Kolizja kolumny rządowej. W aucie Beata Szydło



W Imielinie w województwie śląskim doszło do kolizji kolumny rządowej. Jak udało się ustalić dziennikarzom RMF FM, w jednym z samochodów była Beata Szydło. W kolizji brały udział trzy pojazdy - dwie limuzyny rządowe i jeden samochód cywilny. - informuje SOP. Nikomu nic się nie stało.

Prezes LOT-u: Do dymisji się nie podam, dyscyplinarek nie cofnę

"Nie planuję odejścia. Nie podam się do dymisji" - mówi prezes PLL LOT Rafał Milczarski Poranny gość RMF FM. Jak dodaje, zwolnić może go tylko rada nadzorcza spółki. "Wczoraj było spotkanie. Nie zapadła taka decyzja" - twierdzi. Gość Roberta Mazurka ujawnił, że we wtorek odbyło się również spotkanie z ministrem Michałem Dworczykiem szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz częścią rady nadzorczej spółki. "Poprosiłem o to spotkanie, żeby przedstawić sytuację, tak jak ją widzę" - mówi i jak podkreśla nie został wezwany. "Jest różnica między wezwaniem, a zaproszeniem" - tłumaczy prezes LOT.



Prezes LOT Rafał Milczarski: Pan premier jest bardzo skutecznym premierem Karolina Bereza /RMF FM

Od początku z ich strony ( związkowców- przyp.red) protest był czysto personalny. Nie ma podstaw do sporu. Ten strajk jest nielegalny. Organizatorzy to wiedzą. Termin, zaangażowanie osób biorących udział w wyborach. To jest sprawa polityczna. Postulaty są absurdalne- mówi prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Jego zdaniem "opcja zerowa" nie jest możliwa. Te osoby zorganizowały strajk wbrew prawu- podkreśla.



W godzinach popołudniowych pojawiła się informacja, że zarząd PLL LOT przedstawił strajkującym propozycję kompromisu. Zarząd chcąc osiągnąć porozumienie i zakończyć trwającą od ośmiu dni niezgodną z prawem akcję protestacyjną, przedstawił właśnie strajkującym propozycję kompromisu. Mamy nadzieję, że otworzy to drogę do porozumienia - napisano w komunikacie.



Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szelągowska stwierdziła, że propozycja kompromisu nie spełnia warunków brzegowych.

Afera taśmowa. Marek Falenta jednak trafi za kratki?

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku wydanego na biznesmena. Dwa lata temu Falenta został skazany na dwa i pół roku bezwzględnego pozbawienia wolności w tak zwanej aferze taśmowej.

Lubnauer: PiS dostało łomot

Katarzyna Lubnauer: Praktycznie we wszystkich większych miastach PiS dostał łomot Jarosław Gawłowski /RMF FM





Gościem Marcina Zaborskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM była lidera Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



Wobec tego sukcesu (w wyborach samorządowych - Red.), cały czas w PiS szukają winnych. Jeżeli spojrzymy na ostatnie sondaże (przedwyborcze) i zapowiedzi, to była mowa, o tym, że opozycja zostanie rozgromiona w tych wyborach (...). KO zdobyła więcej głosów niż w poprzednich wyborach (...), a we wszystkich większych miastach PiS dostało łomot (...). Siły prodemokratyczne mają obecnie ponad 40 procent poparcia - powiedziała w RMF FM Lubnauer, komentując wynik wyborów samorządowych.



Lubnauer zapowiedziała też, że Nowoczesna będzie rozmawiać z PO przed wyborami do parlamentu o rozdziale państwa i Kościoła.





Reprezentacja Polski zalicza kolejny spadek w rankingu FIFA

Porażki z Włochami i Portugalią pogorszyły sytuację polskich piłkarzy w rankingu FIFA. Reprezentacja Polski spadła z 18. na 21. miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Na prowadzeniu są brązowi medaliści mundialu w Rosji - Belgowie. Dotychczas na czele byli ex aequo z mistrzami świata Francuzami.



Zabawa w gdańskim ZOO i mnóstwo atrakcji. Tak wyglądał kolejna część akcji Lepsze Jutro

Wycieczka do największego ogrodu zoologicznego w Polsce to druga odsłona całorocznego programu edukacyjno-rozrywkowego, który w ramach tegorocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM przygotowaliśmy dla wychowanków Domu Dziecka w Inowrocławiu. Zaczęliśmy miesiąc temu w Warszawie - zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wyjątkową wizytą w Pałacu Prezydenckim. W listopadzie kolejny punkt programu.



USA: Kolejne podejrzane przesyłki wysłano do De Niro i Bidena

Po serii paczek z urządzeniami wybuchowymi, wysłanych w USA do krytyków prezydenta Donalda Trumpa, w czwartek wcześnie rano podejrzane paczki trafiły do aktora Roberta de Niro, mieszkającego na Manhattanie, i do byłego wiceprezydenta USA Joe Bidena w New Castle w stanie Delaware. Do Bidena wysłane zostały dwie paczki. Według rozmówców AP zawarte w jednej z nich urządzenie wybuchowe jest zbudowane tak jak ładunki wysłane wcześniej do wpływowych Demokratów.





Zakaz importu polskie wieprzowiny odwołany

Stany Zjednoczone odwołują zakaz importu polskiej wieprzowiny - poinformował Departament Rolnictwa USA. Tym samym potwierdziły się nieoficjalnie informacje reportera RMF FM Krzysztofa Zasady.

Jak usłyszał reporter RMF FM, Amerykanie przyjęli wyjaśnienia, że Polska nie eksportuje mięsa ze świń ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF.

Majchrowski kontra Morawiecki - w piątek decyzja sądu

Sąd Okręgowy w Krakowie odroczył ogłoszenie orzeczenia ws. pozwu złożonego w trybie wyborczym przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ogłoszenie wyroku nastąpi w piątek.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski domaga się sprostowania wypowiedzi premiera. Morawiecki mówił podczas konwencji PiS, że władze miasta niewiele zrobiły w walce ze smogiem. 14 października Mateusz Morawiecki przywołał wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018 r., w którym - jak mówił - lata 2008-2015 "określone zostały jako brak polityki na rzecz czystego powietrza". Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem, nie zrobili nic lub prawie nic- ocenił szef rządu.









Jest p.o. prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN

Sędzia Dariusz Czajkowski został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na p.o. prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski potwierdził oficjalnie informację dziennikarza RMF FM, że do tego sądu wpłynęło postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o tym, iż sędzia Dariusz Czajkowski będzie pełnił obowiązki prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Jak rozkładają się mandaty w sejmikach?

Państwowa Komisja Wyborcza podała w czwartek nad ranem zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. W skali kraju w wyborach do sejmików PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11.





W całym kraju w sejmikach wojewódzkich do zdobycia było 552 mandatów(w poprzednich wyborach było to 555 mandatów; o trzy zmniejszyła się liczba radnych w sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego).





Duda wybrany na kolejną kadencję

Piotr Duda pozostanie przewodniczącym "Solidarności". Na kolejną kadencję wybrali go uczestnicy odbywającego się w Częstochowie XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów. Dotychczasowy szef związku nie miał kontrkandydatów.

W tajnym głosowaniu Dudę poparło 248 z 267 głosujących delegatów. Po ogłoszeniu wyników uczestnicy zjazdu skandowali "Piotrek Duda!", odśpiewali też przewodniczącemu "Sto lat".