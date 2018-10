Stany Zjednoczone odwołują zakaz importu polskiej wieprzowiny - poinformował Departament Rolnictwa USA. Tym samym potwierdziły się nieoficjalnie informacje reportera RMF FM Krzysztofa Zasady. Tymczasowe embargo Amerykanie wprowadzili tydzień temu.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Jak informuje polski resort spraw zagranicznych, 16 zakładów przetwórczych znów może eksportować do USA swoje produkty. Ograniczenia obowiązują 2 zakłady.

Wygląda na to, że podczas trwających od kilku dni intensywnych rozmów przekonaliśmy władze w Waszyngtonie, że wprowadzony zakaz nie jest uzasadniony.





Jak usłyszał reporter RMF FM, Amerykanie przyjęli wyjaśnienia, że Polska nie eksportuje mięsa ze świń ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF.

Amerykańskie służby wprowadzając zakaz obawiały się, że może do nich trafić wieprzowina zakażona afrykańskim pomorem świń - dwa z zakładów wysyłających do nich mięso i przetwory znajdują się w obszarach, w których występuje wirus. Te dwie przetwórnie na razie będą wyłączone z dostaw do USA.





(mn)