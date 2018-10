​Alert na Manhattanie. Po serii paczek z urządzeniami wybuchowymi, wysłanych w USA do krytyków prezydenta Donalda Trumpa, w czwartek wcześnie rano podejrzana paczka trafiła do aktora Roberta de Niro, mieszkającego na Manhattanie - informują amerykańskie media. Dziennik "New York Post" pisze, że chodzi o paczkę "tego samego rodzaju", co te, które wysłano m.in. do byłego prezydenta Baracka Obamy i byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. De Niro wielokrotnie ostro krytykował Trumpa. Z kolei do byłego wiceprezydenta USA wysłano dwie podejrzane paczki - podała AP, powołując się na własne źródła. Tak jak poprzednią przesyłkę znaleziono ją w placówce pocztowej w New Castle w stanie Delaware. Do zabrania poprzedniej paczki policja użyła robota. Według rozmówców AP zawarte w niej urządzenie wybuchowe jest zbudowane tak jak ładunki wysłane wcześniej do wpływowych Demokratów.

