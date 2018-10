PKW podała nad ranem zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. W skali kraju w wyborach do sejmików PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11. W wyborach samorządowych wybrano w sumie 46 tys. 747 radnych.

Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej / Paweł Supernak / PAP

Według przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego wybrano m.in. 552 radnych sejmików województw; frekwencja w wyborach do sejmików wyniosła 54,84 proc.; ważnych głosów oddano 93,28 proc.; nieważne głosy stanowiły 6,72 proc.



W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11. Ponadto mandaty w sejmikach wojewódzkich zdobyły jeszcze komitety: Mniejszość Niemiecka - 5, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska - 2, KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty - 1.

Podział mandatów

W woj. dolnośląskim do zdobycia było 36 mandatów w sejmiku. PiS przypadło 14 mandatów, KO 13, Bezpartyjnym Samorządowcom - 6, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska - 2, PSL - 1.



W woj. kujawsko-pomorskim do zdobycia było 30 mandatów. KO przypadło 14 mandatów, PiS - 11, PSL - 4, SLD-Lewica Razem - 1.



W woj. lubelskim do zdobycia były 33 mandaty. PiS przypadło 18 mandatów, KO - 7, PSL - 7, SLD-Lewicy Razem - 1.



W woj. lubuskim do zdobycia było 30 mandatów. KO przypadło 11 mandatów, PiS - 9, PSL - 4, Bezpartyjnym Samorządowcom - 4, SLD-Lewicy Razem - 2.





W woj. łódzkim do zdobycia były 33 mandaty. PiS przypadło 17 mandatów, KO - 12, PSL - 4.



W woj. małopolskim do zdobycia było 39 mandatów. PiS przypadły 24 mandaty, KO - 11, PSL - 4.



W woj. mazowieckim do zdobycia było 51 mandatów. PiS przypadły 24 mandaty, KO - 18, PSL - 8, Bezpartyjnym Samorządowcom - 1.



W woj. opolskim do zdobycia było 30 mandatów. KO przypadło 13 mandatów, PiS - 10, Mniejszości Niemieckiej - 5, PSL - 2.



W woj. podkarpackim do zdobycia były 33 mandaty. PiS przypadło 25 mandatów, KO - 5, PSL - 3.



W woj. podlaskim do zdobycia było 30 mandatów. PiS przypadło 16 mandatów, KO - 9, PSL - 5.



W woj. pomorskim do zdobycia były 33 mandaty. KO przypadło 18 mandatów, PiS - 13, PSL - 2.



W woj. śląskim do zdobycia było 45 mandatów. PiS przypadły 22 mandaty, KO - 20, SLD-Lewica Razem - 2, PSL - 1.



W woj. świętokrzyskim do zdobycia było 30 mandatów. PiS przypadło 16 mandatów, PSL - 9, KO - 3, SLD-Lewicy Razem - 1, Projektowi Świętokrzyskie Bogdana Wenty - 1.



W woj. warmińsko-mazurskim do zdobycia było 30 mandatów. KO przypadło 12 mandatów, PiS - 11, a PSL - 7.





12 listopada Rada UE będzie rozmawiała o praworządności w Polsce ​Na środowym spotkaniu ambasadorów krajów UE w Brukseli zdecydowano, że temat praworządności w Polsce i na Węgrzech pojawi się na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich, które zaplanowano na 12 listopada - poinformowały PAP źródła dyplomatyczne w Brukseli. czytaj więcej

W woj. wielkopolskim do zdobycia było 39 mandatów. KO przypadło 15 mandatów, PiS - 13, PSL - 7, SLD-Lewicy Razem - 3, Bezpartyjnym Samorządowcom - 1.



W woj. zachodniopomorskim do zdobycia było 30 mandatów. KO przypadło 13 mandatów, PiS - 11, Bezpartyjnym Samorządowcom - 3, PSL - 2, SLD-Lewicy Razem - 1.



Ponadto w wyborach samorządowych do rad gmin wybrano 39 tys. 524 radnych, w tym 32 tys. 173 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców oraz 7 tys. 351 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.



W dwóch okręgach wyborczych w gminach do 20 tys. mieszkańców (czyli takich, w której są jednomandatowe okręgi wyborcze) dwa mandaty pozostały nieobsadzone, ponieważ nie zarejestrowano tam żadnej listy kandydatów na radnych.

Frekwencja wyborcza

Głosowania nie przeprowadzono w ponad 3 tysiącach okręgów wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W takiej sytuacji - jak mówił Hermeliński - ponad 3 tys. radnych uzyskało mandaty bez głosowania.



W gminach do 20 tys. mieszkańców frekwencja wyniosła 55,62 proc. Głosów ważnych było 97,68 proc., a nieważnych - 2,32 proc.



W gminach powyżej 20 tys. frekwencja wyniosła 54,77 proc. Oddano 97,11 proc. głosów ważnych i 2,89 proc. nieważnych.



Ponadto wybrano 425 radnych dzielnic m.st. Warszawy. Frekwencja wyniosła 66,58 proc. Oddano 98,09 proc. głosów ważnych, nieważnych było 1,91 proc.



Wybrano także 6 tys. 244 radnych rad powiatów. Frekwencja wyniosła 54,64 proc. Ważnych głosów oddano 94,64 proc. i nieważnych 5,36 proc.



Wcześniej, w środę późnym wieczorem, PKW podała zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.



W pierwszej turze wybrano 1826 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. W 649 gminach i miastach odbędzie się II tura wyborów, gdyż w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W tych gminach i miastach, ponowne głosowanie odbędzie się 4 listopada.



Nie wybrano także włodarzy w 2 gminach, w których zarejestrowano tylko 1 kandydata. Kandydaci ci w wyniku głosowania nie uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych głosów i w takiej sytuacji - zgodnie z Kodeksem wyborczym - wyboru wójta lub burmistrza dokonają tam rady gmin.



Frekwencja w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyniosła 54,90 proc. Głosów ważnych oddano 98,85 proc., nieważnych - 1,15 proc.



Wyniki wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

W wyborach samorządowych wybrano 39524 radnych gmin, 6244 radnych powiatowych, 425 radnych dzielnic Warszawy i 552 radnych sejmików wojewódzkich.



Do rad gmin wybrano 39 tys. 524 radnych, w tym 32 tys. 173 w gminach liczących do 20 tys.mieszkańców (dwa mandaty pozostały nieobsadzone) oraz 7 tys. 351 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.



W gminach do 20 tys. mieszkańców frekwencja wyniosła 55,62 proc. Głosów ważnych było 97,68 proc., a nieważnych - 2,32 proc.



W gminach powyżej 20 tys. frekwencja wyniosła 54,77 proc. Oddano 97,11 proc. głosów ważnych i 2,89 proc. nieważnych.



Ponadto wybrano 425 radnych dzielnic m.st. Warszawy. Frekwencja wyniosła 66,58 proc. Oddano 98,09 proc. głosów ważnych, nieważnych było 1,91 proc.



Wybrano 6 tys. 244 radnych rad powiatów. Frekwencja wyniosła 54,64 proc. Ważnych głosów oddano 94,64 proc. i nieważnych 5,36 proc.



Wybrano także 552 radnych sejmików województw. Frekwencja wyniosła 54,84 proc. Ważnych głosów oddano 93,28 proc. Nieważne głosy stanowiły 6,72 proc.





(ug)