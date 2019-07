"Szukamy sposobu na przedłużenie terminu składania oświadczeń umożliwiających przedsiębiorcom korzystanie z tańszego prądu" - potwierdza w rozmowie z RMF FM minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Szukamy sposobu na przedłużenie terminu składania oświadczeń, umożliwiających przedsiębiorcom korzystanie z tańszego prądu - mówi minister Jadwiga Emilewicz / Darek Delmanowicz / PAP

Z naszych informacji wynika, że rząd może podczas najbliższego posiedzenia, zaproponować projekt ustawy o wydłużeniu upływającego w poniedziałek terminu.



Termin jest ważny, bo od złożenia oświadczenia, zależeć będzie czy właściciele małych firm, szpitale, samorządowcy, oraz jednostki sektora finansów publicznych będą w najbliższym półroczu płacić mniej za prąd.



Jeśli nie złożą do poniedziałku oświadczenia, rachunki mogą wzrosnąć średnio o jedną trzecią.



Problem w tym, że mało kto wiedział o poniedziałkowym terminie. W efekcie tylko część zainteresowanych podmiotów zdążyła złożyć oświadczenia.



Rozmawiamy w Kancelarii Premiera o możliwości przedłużenia tego terminu - twierdzi w rozmowie z RMF FM minister Jadwiga Emilewicz.



Pamiętajmy jednak, że to jednak tylko zapowiedź. Cały czas przedsiębiorców obowiązuje termin poniedziałkowy.



Wiążący termin mija w poniedziałek

Poprawka ws. cen prądu? Możliwe kolejne przedłużenie terminu Mikro i małe przedsiębiorstwa mają mieć więcej czasu na składanie oświadczeń do firm energetycznych, by utrzymać niższą cenę prądu w drugim półroczu tego roku. Na najbliższym, środowym posiedzeniu Sejmu rząd ma zgłosić poprawkę, która wydłuży upływający już w poniedziałek termin - dowiedzieli się... czytaj więcej

Z komunikatu ministerstwa energii wynika, że oświadczenie można wysłać pocztą i według resortu będzie decydować data stempla pocztowego. Wystarczy zatem wysłać oświadczenie w poniedziałek, choć wcześniej była mowa, że dokument musi dotrzeć do firmy energetycznej do końca wyznaczonego terminu.

Warto to sprawdzić choćby na infolinii firm energetycznych, bo np. w Warszawie u największego operatora prądowego Innogy przyjmowane są oświadczenia wysyłane pocztą, o ile dotrą w wyznaczonym czasie, czyli do poniedziałku.



Można za to w Warszawie wysłać scan oświadczenia mailem. Warto u innych operatorów w kraju zapytać, czy przyjmują oświadczenia wysłane w ten sposób.



Ustawa ws. cen prądu przewiduje, że uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie powinni złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Nie dotyczy to tylko gospodarstw domowych.

"W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę, niedzielę, a w poniedziałek do północy" - poinformował resort energetyki.