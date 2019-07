Jest więcej czasu na złożenie oświadczenia do firm energetycznych, by utrzymać niższą cenę prądu w drugim półroczu tego roku. Ministerstwo Energii poinformowało, że mali przedsiębiorcy, samorządy oraz szpitale mogą składać dokument w spółkach energetycznych do północy w poniedziałek. Z ustawy wynika, że ten termin kończy się jutro.

