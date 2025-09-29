W październiku 2025 roku wielu emerytów może być zaskoczonych, gdy na ich konta wpłyną aż dwa przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśniamy, kto i dlaczego otrzyma podwójne świadczenie oraz jakie są terminy wypłat emerytur w tym miesiącu.

/ Shutterstock

Kto otrzyma dwa przelewy od ZUS w październiku?

W październiku 2025 roku niektórzy emeryci mogą spodziewać się dwóch wypłat świadczenia emerytalnego. Sytuacja ta wynika z kalendarza wypłat oraz przypadających w tym okresie dni wolnych od pracy. Osoby, których termin wypłaty emerytury przypada na 1. dzień miesiąca, otrzymają świadczenie za listopad już pod koniec października. To efekt przypadającego na 1 listopada dnia Wszystkich Świętych, który jest ustawowo wolny od pracy. Nie jest to kolejna emerytura, a wcześniejsza wypłata listopadowego świadczenia.

Terminy wypłat emerytur

ZUS realizuje wypłaty emerytur i rent w siedmiu ustalonych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. W październiku 2025 r. 5. i 25. dzień miesiąca przypadają odpowiednio na sobotę i niedzielę, dlatego świadczenia zostaną wypłacone odpowiednio do 3 i 24 października.

Ze względu na Wszystkich Świętych, emeryci z terminem wypłaty przypadającym na 1 listopada otrzymają swoje świadczenie już w październiku. Oznacza to, że w tym miesiącu na ich rachunki wpłyną dwa przelewy - jeden za październik, drugi za listopad.

Jak ZUS realizuje wypłaty?

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane są przez ZUS w dwóch formach: bezgotówkowo na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty. Przelewy bankowe realizowane są najpóźniej dzień roboczy przed terminem wypłaty, natomiast środki przekazywane pocztą - z trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku świadczeń wypłacanych za granicę, za dzień wypłaty uznaje się dzień przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej.