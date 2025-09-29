"Musimy mieć świadomość, (...) że to jest nasza wojna. Wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie" - mówił w czasie Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa premier Donald Tusk. "Jeśli przegramy tę wojnę, konsekwencje tego dotykać będą nie tylko naszego pokolenia, ale także następnych pokoleń" - ostrzegł.

Premier Donald Tusk / Leszek Szymański / PAP

Podczas otwarcia konferencji Donald Tusk zaznaczył, że najważniejszym zadaniem wszystkich liderów opinii publicznej jest uświadomienie "do bólu, do głębi umysłów i głębi serc całej zachodniej wspólnoty, całej transatlantyckiej wspólnoty, że jest wojna".



Szef rządu podkreślił, że pokój nie jest dany raz na zawsze.

Nie jest czymś szczególnie specyficznym w tej części świata. Wręcz przeciwnie. Dlatego namysł nad bezpieczeństwem, nad wojną, nad pokojem, nad wspólnotą Zachodu, jest tak istotny - tłumaczył.

Premier zwrócił uwagę, że zarówno w Warszawie, jak i w każdym innym miejscu na ziemi, często słychać głosy ludzi, którzy mówią, że to nie jest nasza wojna i nie powinna nas interesować.

Musimy mieć świadomość, (...) że to jest nasza wojna, bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. I celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo. Jak zniewolić narody, jak odebrać wolność poszczególnym ludziom, co zrobić, żeby zatriumfowały autorytaryzmy, despocje, okrucieństwo, brak praw człowieka - mówił Tusk.



Jeśli tę wojnę przegramy, to konsekwencje tego dotykać będą nie tylko naszego pokolenia, ale także następnych pokoleń. W Polsce, w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie na świecie - ostrzegał.

"Musimy liczyć na siebie"

Solidarność i jedność Unii Europejskiej, NATO, całej tej rodziny transatlantyckiej jest warunkiem absolutnie niezbędnym do tego, żeby nie tylko przetrwać, ale także żeby pokonać tych, którzy atakują fundamenty naszej cywilizacji - mówił szef polskiego rządu.

Umiesz liczyć (...) licz przede wszystkim na siebie - zaznaczył premier. Dlatego podjęliśmy decyzję o zbrojeniu Polski i unowocześnieniu polskiej armii na wielką skalę. Wiemy, że musimy liczyć na siebie - mówił.

Tusk dodał, że jeżeli Polska chce liczyć na sojuszników, musi być "pełnowartościowym" elementem Paktu Północnoatlantyckiego.