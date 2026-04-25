Osoby pracujące w nocy mogą liczyć na znaczący wzrost wynagrodzenia. Pracodawcy mają obowiązek wypłacić nawet do 962 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia za maj za pracę w porze nocnej. Sprawdź, kto i na jakich zasadach otrzyma ten dodatek oraz jakie są najważniejsze zasady jego naliczania.

Praca w godzinach nocnych wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, ale i przywilejami. Jednym z nich jest specjalny dodatek do wynagrodzenia, który w maju 2026 roku może sięgnąć nawet 962 zł brutto. Dodatek ten przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej, bez względu na rodzaj umowy czy wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

Podstawą prawną wypłaty dodatku jest art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi 20 proc. stawki godzinowej, obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę przepracowaną w nocy.

W maju 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Przy nominalnym czasie pracy wynoszącym 160 godzin w tym miesiącu, stawka godzinowa wynosi 30,03 zł. Dodatek za godzinę pracy w nocy to 20 proc. tej stawki, czyli 6,01 zł.

Jeśli pracownik przepracuje w maju wszystkie 160 godzin w porze nocnej, otrzyma łącznie 961,60 zł dodatku, co po zaokrągleniu daje 962 zł brutto. Oczywiście, wysokość dodatku zależy od faktycznej liczby godzin przepracowanych w nocy - im więcej godzin, tym wyższy dodatek.

Kiedy obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 godzin mieszczących się w przedziale od 21:00 do 7:00. Konkretne godziny ustala pracodawca - najczęściej w regulaminie pracy lub w umowie z pracownikiem. Przykładowe przedziały to: 21:00-5:00, 21:30-5:30, 22:00-6:00 czy 23:00-7:00.

Warto zaznaczyć, że godziny pory nocnej mogą być różne dla poszczególnych pracowników, w zależności od specyfiki stanowiska lub systemu czasu pracy przyjętego w danym zakładzie.

Wysokość dodatku nocnego zmienia się w zależności od miesiąca, ponieważ liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach jest różna. W maju, podobnie jak w styczniu, lutym, sierpniu, listopadzie i grudniu, nominalny czas pracy wynosi 160 godzin, a stawka godzinowa to 30,04 zł.

Wypłata dodatku za pracę w nocy jest obowiązkowa i wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy. Pracodawca nie może zrezygnować z jego wypłaty, a w przypadku pracy nocnej poza siedzibą firmy, może zastąpić go ryczałtem odpowiadającym przewidywanej liczbie godzin pracy w nocy.