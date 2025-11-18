Niemiecki koncern Henkel potwierdził zamknięcie swojej fabryki w Raciborzu, gdzie produkowano popularne proszki i żele do prania, m.in. Persil i E. Produkcja zakończy się z końcem listopada, a proces zwolnień potrwa do marca 2026 roku. Pracę straci 159 osób.

Henkel zamyka fabrykę w Raciborzu. Zwolnienia obejmą 159 pracowników (Zdjęcie ilustracyjne) / JAN-PHILIPP STROBEL / DPA / PAP

Henkel zamyka fabrykę w Raciborzu, co oznacza zwolnienia dla 159 pracowników do marca 2026 roku.

Zwolnieni otrzymają ponadstandardowe odprawy i wsparcie w poszukiwaniu pracy.

Firma kontynuuje działalność w innych polskich zakładach, a Racibórz mierzy się z kolejnymi zwolnieniami w innych firmach.

O sprawie informuje "Fakt".

Henkel tłumaczy decyzję "zmieniającym się zapotrzebowaniem konsumentów" i koniecznością dostosowania oferty.

Obok ustawowych odpraw odchodzący pracownicy otrzymają odprawy dodatkowe. Ich wysokość będzie uzależniona od stażu pracy w koncernie. Za każdy przepracowany rok będzie to równowartość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast dla osób z rocznym stażem przewidziana została odprawa w wysokości trzech miesięcznych pensji. Dodatkowo Henkel zapewni wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy.

Związkowcy z "Solidarności" oceniają warunki porozumienia jako korzystne. Koncern zapewnia, że pozostaje w Polsce i będzie kontynuował produkcję w innych zakładach - w Stąporkowie i Dzierżoniowie.

To kolejne zwolnienia w Raciborzu - wcześniej redukcje ogłosiły także firmy VVF i SGL Battery Solutions Polska.