W pierwszych dziesięciu dniach lipca rodzice złożyli już ponad 1,1 miliona wniosków o wypłatę świadczenia Dobry Start, czyli popularnego "300 plus" na szkolną wyprawkę dla dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że pierwsze przelewy już trafiły na konta, a kolejne są w przygotowaniu.

Dobry Start. Jak dostać pieniądze na wyprawkę szkolną od ZUS? / Shutterstock

W pierwszych 10 dniach lipca wpłynęło ponad 1,1 mln wniosków o świadczenie Dobry Start, czyli 300 zł na każde uczące się dziecko.

Wysokość świadczenia nie zależy od dochodów rodziców, więc każda rodzina może otrzymać wsparcie na szkolną wyprawkę.

Chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie złożyć wniosek i na co można wydać te 300 zł? Sprawdź cały artykuł!

Rekordowe zainteresowanie programem Dobry Start

Start lipca to tradycyjnie gorący czas dla rodziców i opiekunów uczniów. Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tylko w ciągu pierwszych 10 dni tego miesiąca do systemu wpłynęło już ponad 1,1 miliona wniosków o wypłatę świadczenia Dobry Start. To ogromne zainteresowanie nie dziwi - 300 złotych na każde uczące się dziecko to realne wsparcie budżetu przed zbliżającym się rokiem szkolnym.

ZUS zapewnia, że pierwsze wypłaty już ruszyły - do rodziców trafiło około 50 tys. złotych, a kolejne przelewy są już w przygotowaniu. Rodzice mogą być więc spokojni - pieniądze na szkolną wyprawkę pojawią się na kontach jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

Kto może liczyć na 300 zł na wyprawkę?

Świadczenie Dobry Start przysługuje na każde dziecko uczęszczające do szkoły - od podstawówki, przez liceum, aż po szkoły policealne i inne placówki edukacyjne. Wiek dziecka nie może przekroczyć 20 lat, a w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością - 24 lat. Co ważne, wiek liczony jest rocznikowo, co oznacza, że jeśli dziecko kończy 20 lub 24 lata dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, świadczenie jeszcze się należy.

Warto pamiętać, że świadczenie nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek oraz studentów. Program jest więc skierowany wyłącznie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warto podkreślić, że na wysokość świadczenia nie wpływają dochody rodziców ani ich sytuacja zawodowa. To znaczy, że każda rodzina, niezależnie od zarobków, może liczyć na 300 zł na każde uczące się dziecko.

Na co można przeznaczyć 300 plus?

Środki z programu Dobry Start mają wspierać rodziców podczas corocznych zakupów związanych z początkiem roku szkolnego. 300 złotych można przeznaczyć na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, tornistry, buty na zmianę czy nawet sprzęt komputerowy.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia daje gwarancję, że pieniądze pojawią się na koncie już w pierwszym miesiącu roku szkolnego. Wniosek można złożyć wygodnie przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, by przed wysłaniem wniosku dokładnie sprawdzić wszystkie dane - numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta. To właśnie na podany rachunek bankowy trafi świadczenie.