Mieszkańcy oraz turyści korzystający z miejskich promów byli dziś świadkami niecodziennego wydarzenia. W samym sercu słynnej zatoki w Sydney pojawił się młody humbak, który nie tylko zaskoczył pasażerów i załogę, ale także wywołał niemałe zamieszanie w ruchu wodnym.

Sydney Harbour / Shutterstock

Wszystko zaczęło się w środowy poranek, kiedy to podróżujący promem w pobliżu Fort Denison zauważyli ogromnego ssaka morskiego. Wieloryb, będący subdorosłym osobnikiem, postanowił opuścić swoją zwyczajową trasę migracyjną, znaną jako "autostrada humbaków", i zapuścił się w głąb portu, docierając aż do Circular Quay - centralnego terminalu promowego Sydney.

Jego nietypowa wizyta nie zakończyła się na jednym miejscu. Po krótkim postoju przy Circular Quay, humbak popłynął na wschód w kierunku bazy wojskowej Garden Island, następnie skierował się do Watsons Bay, by później obrać kurs na północ, aż do Balmoral Bay.