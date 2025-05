Rodzice i opiekunowie mają ostatnią szansę na złożenie wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres. 31 maja to koniec możliwości korzystania ze świadczeń na podstawie wniosków z ubiegłego roku. ZUS apeluje o szybkie działanie.

800 zł miesięcznie na każde dziecko? Dowiedz się, jak złożyć wniosek / Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nowy okres świadczenia rozpocznie się już 1 czerwca tego roku i będzie trwał aż do 31 maja 2026. Wszystkie wnioski muszą być składane elektronicznie, a świadczenia będą wypłacane bezgotówkowo, prosto na rachunki bankowe beneficjentów.

Jak złożyć wniosek?

Wnioskowanie o 800 plus nigdy nie było prostsze. Rodzice i opiekunowie mogą to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej oraz za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

"Proces składania wniosków drogą elektroniczną jest nie tylko wygodny, ale również pozwala zaoszczędzić czas" - podkreśla Karol Poznański, przedstawiciel biura prasowego ZUS.

Terminy są kluczowe

ZUS szczegółowo wyjaśnia, jak ważne jest dotrzymanie terminów. Wniosek złożony do 30 kwietnia 2025 roku gwarantuje otrzymanie świadczenia za nowy okres bez żadnej przerwy. Spóźnialscy, którzy złożą wniosek między 1 maja a 30 czerwca 2025, otrzymają wypłatę z wyrównaniem od czerwca. Po tym terminie świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W razie wątpliwości lub problemów z obsługą platform elektronicznych ZUS zachęca do kontaktu z infolinią lub skorzystania z pomocy doradców w placówkach terenowych. To doskonała okazja, by upewnić się, że wszystko jest zrobione prawidłowo.

Dla kogo 800 plus?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje każdemu dziecku do 18. roku życia. Skorzystać mogą rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą. Do tej pory ZUS otrzymał już prawie 3,7 mln wniosków, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu programem.

Celem świadczenia jest wsparcie rodziców i opiekunów w pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, a także poprawa warunków życiowych najmłodszych obywateli. Co ważne, świadczenie jest wolne od egzekucji komorniczej i nie podlega opodatkowaniu.