Firma Vectra została ukarana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karą w wysokości 80 milionów złotych. Chodzi o jednostronne zmiany w umowach, które skutkowały podwyższaniem abonamentu. UOKIK nakazał też rekompensatę poszkodowanym. Prezes Vectry Paweł Dlouchy przekazał w oświadczeniu, że firma nie zgadza się z decyzją.

UOKiK ukarał Vectrę. Firma nie zgadza się z decyzją / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

UOKiK nałożył na Vectrę ponad 80 mln zł kary za jednostronne podwyżki abonamentu i zmiany w umowach.

Vectra musi zwrócić klientom nienależnie pobrane opłaty po uprawomocnieniu się decyzji.

UOKiK uznał, że Vectra mimo wcześniejszych kar nie zaprzestała nieuczciwych praktyk.

Spółka nie zgadza się z decyzją i zapowiada odwołanie.

Zwrot albo rabat dla klientów

Jak podał urząd, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Vectrę 80 89 528 zł kary za nieprawidłowo wprowadzane zmiany w umowach. Zdaniem urzędu, Vectra przez lata bezpodstawnie zmieniała swoim klientom zapisy w umowach w trakcie ich trwania, poprzez wprowadzanie do nich klauzuli modyfikacyjnej. W założeniu spółki klauzula miała umożliwiać jednostronne podwyższanie abonamentu i pobieranie go od klientów w nowej wysokości - podano.

Po uprawomocnieniu się decyzji Vectra będzie musiała poinformować o niej konsumentów, a następnie oddać im opłaty za podwyższony abonament - zaznaczył urząd. Obecnym klientom przysługiwać wówczas będzie zwrot pieniędzy albo rabat w opłacie abonamentowej, natomiast byli klienci otrzymają zwrot środków.

Bez możliwości wypowiedzenia umowy

Zdaniem UOKiK, w wyniku działań Vectry konsumenci musieli płacić więcej za każdą z zamówionych usług - telewizję i internet. W skali roku sumy te sięgały nawet 144 zł, jeśli klient korzystał z obu usług.

W niektórych przypadkach już miesiąc po zawarciu umowy klienci dowiadywali się, że spółka przygotowuje się do podwyżki lub jej dokonuje, o czym informowali oni urząd w skargach. "W praktyce bez możliwości wypowiedzenia umowy z tego powodu, miesiąc po podpisaniu tej umowy firma podwyższa opłaty za usługę na zdecydowaną większość okresu jej obowiązywania o nieznaną w momencie jej zawierania kwotę, przez co oferta traci konkurencyjność wobec innych ofert" - napisał w skardze jeden z klientów.

To nie pierwsza kara

Jak wskazał urząd, prezes UOKiK od 2019 roku kwestionował nieprawidłowo wprowadzane przez Vectrę zmiany w umowach. W 2022 Chróstny nałożył z tego powodu karę na spółkę w wysokości 22 mln zł. Z kolei w marcu 2025 r. postawił zarzuty spółce Vectra za jednostronne zmiany umów i bezprawne podwyższanie opłat abonamentowych. Nakazał zaniechanie tych praktyk i ustalił rekompensatę dla jej klientów. Zarzuty potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednak wyrok nie jest prawomocny, bowiem spółka złożyła od niego apelację - podano.

Jednocześnie Vectra nie zaprzestała kwestionowanych praktyk, co - według urzędu - oznacza, że firma umyślne narusza zbiorowe interesów konsumentów. Zarzut ten oraz wysokie obroty spółki wpłynęły na wysokość nałożonej kary - podkreślono.

Jak wskazał urząd, decyzja nie jest prawomocna a firmie przysługuje prawo odwołania się do sądu. Jednocześnie, niezależnie od rekompensaty publicznej, którą Vectra będzie musiała wykonać po uprawomocnieniu się decyzji, konsumenci mają cały czas możliwość dochodzenia roszczeń - podano. Mogą to robić poprzez reklamację, a w razie wyczerpania tej drogi - skierować sprawę do sądu na podstawie przepisów dotyczących stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych i kodeksu cywilnego.

Vectra odpowiada

"Nie zgadzamy się z decyzją UOKiK. Jesteśmy przekonani, że nasze działania były i są zgodne z przepisami, co zostało Urzędowi rzetelnie wyjaśnione w trakcie postępowania" - przekazała Vectra w oświadczeniu wysłanym mediom.. Prezes spółki Paweł Dlouchy zaznaczył, że uważa decyzję za "krzywdzącą i niesprawiedliwą".

Poinformował, że w latach 2019-2020 Vectra wdrożyła zapisy, których wymagał od niej UOKiK, czyli katalog warunków umożliwiających jednostronną zmianę umów konsumenckich. Zaznaczył, że sytuacja dotyczyła "tylko" klientów z umowami na czas nieokreślony.

"Teraz ten sam regulator twierdzi, że nie mogliśmy wprowadzić wymaganych zmian, nie mając uprzednio zapisów pozwalających nam na ich wprowadzenie. Powstała kwadratura koła - z jednej strony wymaga się od nas posiadania określonych zapisów w umowie, z drugiej zabrania się ich wprowadzać. To jest dla nas niezrozumiałe" - przekazał Dlouchy.

Prezes firmy dodał, że Vectra została już ukarana za "wprowadzanie uzupełniających zapisów do umów oraz podnoszenia opłat abonamentowych na tej podstawie" w latach 2019-2020, w wyniku czego firma "w momencie poprzedniej decyzji" zaprzestała tych praktyk. Prezes spółki wskazał też, że "rozwiązanie sugerowane przez Prezesa UOKiK - wypowiadanie umów klientom i indywidualne negocjacje warunków umów z każdym z kilkuset tysięcy lub milionów klientów jest praktycznie niewykonalne".