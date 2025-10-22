IKEA wprowadza w Polsce innowacyjną platformę internetową Second-hand IKEA, umożliwiającą sprzedaż i zakup używanych produktów szwedzkiej marki. Nowe rozwiązanie ma wspierać ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, oferując klientom prosty sposób na przedłużenie życia mebli i akcesoriów. Platforma, dostępna obecnie w fazie testowej dla członków IKEA Family, otwiera przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości w zakresie zrównoważonej konsumpcji.

Ikea uruchamia platformę Second-hand w Polsce – jak działa nowy marketplace na używane meble? / Shutterstock

IKEA uruchomiła w Polsce platformę internetową Second-hand IKEA, umożliwiającą sprzedaż i zakup używanych mebli i akcesoriów tej marki.

Rozwiązanie wpisuje się w strategię gospodarki cyrkularnej, zachęcając klientów do przedłużania życia produktów i dbania o środowisko.

Platforma oferuje zautomatyzowany proces wystawiania ogłoszeń oraz bezpieczne metody płatności, a z serwisu mogą korzystać na razie członkowie programu IKEA Family.

IKEA wprowadza w Polsce nową platformę internetową Second-hand IKEA, która ma szansę zrewolucjonizować rynek używanych mebli. Nowe narzędzie, stworzone przez Ingka Group, to odpowiedź na rosnące zainteresowanie klientów produktami z drugiej ręki oraz potrzeba wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku. Platforma została zaprojektowana z myślą o wszystkich, którzy chcą sprzedać lub kupić używane meble i akcesoria IKEA, zarówno z aktualnych, jak i starszych kolekcji.

Jak działa platforma Second-hand IKEA?

Second-hand IKEA to cyfrowy marketplace, który pozwala użytkownikom w prosty sposób wystawiać ogłoszenia sprzedaży. Proces dodawania oferty jest zautomatyzowany - wystarczy dodać zdjęcie i krótki opis, a system sam uzupełni szczegóły produktu oraz dołączy zdjęcia z oficjalnej bazy IKEA. Dzięki temu ogłoszenia są czytelne i kompletne, a potencjalni kupujący mogą łatwo znaleźć interesujące ich przedmioty.

Sprzedający mają do wyboru dwie formy wypłaty środków: tradycyjny przelew bankowy lub e-kartę refundacyjną IKEA, która dodatkowo premiowana jest 5-procentowym bonusem. Wszystkie transakcje realizowane są za pośrednictwem zaufanych metod płatności, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Warunkiem wystawienia przedmiotu jest jego oryginalność - na platformie mogą pojawiać się wyłącznie produkty IKEA.

Co można sprzedawać na platformie Second-hand IKEA?

Jak czytamy na stronie, Second-hand IKEA umożliwia sprzedaż niemal wszystkich produktów zarówno z obecnego, jak i dawniejszego asortymentu IKEA. Przed opublikowaniem twojego ogłoszenia jest ono zawsze poddawane weryfikacji.

Produkty, których nie można sprzedawać:

artykuły spożywcze

materace

sprzęt AGD

produkty spoza marki IKEA

Ekologia i gospodarka cyrkularna w centrum uwagi

Nowa inicjatywa to nie tylko kolejny krok w rozwoju usług cyfrowych firmy, ale także odpowiedź na realne potrzeby klientów. W ostatnich latach wymiana używanych mebli IKEA w mediach społecznościowych stała się bardzo popularna. Teraz klienci mogą to robić w bezpiecznym miejscu, które łączy wygodę nowoczesnych technologii z zaufaniem do marki.

Platforma Second-hand IKEA to także pierwsze w historii firmy wejście w model marketplace’u, który otwiera nowe możliwości współpracy z klientami i budowania wspólnej wartości. Obecnie serwis dostępny jest w fazie testowej dla członków programu IKEA Family w Polsce. Z platformy można korzystać za pośrednictwem strony internetowej Second-hand IKEA, co zapewnia łatwy dostęp do szerokiej oferty używanych produktów.

Obecnie Grupa Ingka w Polsce zarządza 12 sklepami Ikea, 16 Studiami Planowania i Zamówień, ponad 50 Punktami Odbioru Zamówień, czterema centrami handlowymi oraz dużym centrum dystrybucyjnym w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego.