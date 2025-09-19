Zmiana warty na szczycie Inter IKEA Group! Od 1 stycznia 2026 roku stery nad globalnym potentatem przejmuje Jakub Jankowski, obecny dyrektor zarządzający IKEA Industry. Dotychczasowy CEO, Jon Abrahamsson Ring, po dwóch dekadach pracy i pięciu latach na czele grupy, oddaje pałeczkę nowemu liderowi.

Polak Jakub Jankowski szefem Inter IKEA Group / Shutterstock

Zmiany na szczycie Inter IKEA Group nie zdarzają się często. Tym razem to wydarzenie wyjątkowe, bo po raz pierwszy w historii firmy jej stery przejmuje menedżer spoza Szwecji. Jakub Jankowski, obecny dyrektor zarządzający IKEA Industry, od 1 stycznia 2026 roku stanie na czele globalnego potentata.

Jankowski związał się z IKEA w 2001 roku, zaczynając swoją karierę w Polsce. Od tamtej pory przeszedł niemal wszystkie szczeble korporacyjnej drabiny - od kierownika sklepu, przez asystenta CEO, po zarządzanie przemysłowym ramieniem koncernu. Pracował w Rumunii, Holandii, Szwajcarii i Szwecji, zdobywając doświadczenie, które teraz wykorzysta na najwyższym stanowisku.

"Jestem naprawdę zaszczycony i z pokorą podchodzę do tego zadania" - podkreślił 49-letni Polak, komentując swoją nominację.

Wyzwania nowego lidera

Inter IKEA Group odpowiada za produkcję i dostarczanie mebli oraz udzielanie franczyzy detalistom IKEA na całym świecie. To właśnie ta część koncernu będzie teraz zarządzana przez Jakuba Jankowskiego.

Polak obejmuje funkcję CEO w trudnym momencie. Globalna gospodarka zmaga się z inflacją, niepewnością geopolityczną i zakłóceniami w łańcuchach dostaw. W rozmowie z agencją Reuters Jankowski podkreślił, że jego priorytetem będzie utrzymanie dostępności i przystępności cenowej produktów IKEA.

"W obliczu wszystkiego, co dzieje się na świecie, inflacji, wielu osób mających mniej pieniędzy w portfelach, niezwykle ważne jest dla nas, abyśmy stali się jeszcze bardziej przystępni cenowo i dostępni, by być istotni dla klientów" - zaznaczył nowy CEO Inter IKEA Group.

IKEA - od szwedzkiej prowincji do światowego lidera

Historia IKEA to jedna z najbardziej inspirujących opowieści w świecie biznesu. Założona w 1943 roku przez nastoletniego Ingvara Kamprada w szwedzkim Smålandzie, firma od początku realizowała prostą, ale ambitną wizję: "tworzyć lepsze codzienne życie dla wielu ludzi".

Nazwa firmy to skrót od pierwszych liter imienia i nazwiska urodzonego w 1926 roku Kamprada oraz nazw miejscowości, z którymi był on związany: Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd.

Zmarły w 2018 roku miliarder zaczynał swoją karierę jako 17-latek, sprzedając początkowo długopisy oraz zegarki.

Sukces koncepcji sklepów IKEA, oferujących meble i elementy wyposażenia wnętrz, które samemu można złożyć przy pomocy prostych narzędzi, spowodował, że Ingvar Kamprad stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Do końca jednak prowadził bardzo oszczędne życie.

Dziś pod marką IKEA działa kilka powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, a jej logo zna niemal każdy mieszkaniec globu.