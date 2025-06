Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na wydłużenie rozliczania inwestycji z polskiego Krajowego Planu Odbudowy do końca 2026 r. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, inwestycje z KPO należało zakończyć do 31 sierpnia 2026 r.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że KE wyraziła zgodę na wydłużenie rozliczania inwestycji z polskiego KPO do końca 2026 r. / Piotr Polak / PAP

"Piątek 13 i dobre wieści. Jest zgoda na przedłużenie KPO do końca 2026 roku. Już wydawało się, że jest to niemożliwe, a jednak udało się! To efekt naszych kilkumiesięcznych negocjacji" - przekazała w mediach społecznościowych szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dodała, że wdrożenie tej decyzji będzie wymagało od jej ministerstwa "renegocjacji z KE wskaźników dla setek projektów". Oceniła, że dzięki zgodzie KE uda się zakończyć i sfinansować z KPO "wiele ważnych dla Polski inwestycji".