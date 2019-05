Samorządy mogą słono zapłacić za realizację obietnic Prawa i Sprawiedliwości: tzw. piątki Kaczyńskiego. Chodzi przede wszystkim o pomysły likwidacji PIT dla młodych, obniżenia PIT-u pracowniczego i zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Lokalne władze mają stały udział we wpływach z tych danin - jeśli więc te się zmniejszają, samorządom może brakować pieniędzy.

W Krakowie - jak ustalił dziennikarz RMF FM Marek Balawajder - mowa jest o brakujących nawet 200 milionach złotych.

Będzie to oznaczało oczywiście ograniczenie różnego rodzaju inwestycji, zmniejszenie liczby tych inwestycji czy też zrezygnowanie z pewnych ich etapów - zaznacza w rozmowie z RMF FM wiceprezydent miasta Andrzej Kulig.

Jak zapewnia, miasto będzie starać się robić cięcia w takich obszarach, by krakowianie nie odczuli ich w swoim codziennym życiu.

Nie chcielibyśmy rezygnować ani z remontów dróg, ani ze stawiania chodników, ani z parków. Są natomiast pewne rozwiązania inwestycyjne o dłuższym charakterze: chociażby rozwiązania sportowe czy związane z rekreacją, które prawdopodobnie będą musiały być ograniczone - przyznaje Kulig.

W Poznaniu straty w budżecie mogą sięgnąć po wejściu w życie "piątki Kaczyńskiego" 150 milionów złotych.

W tej chwili - jak dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun - mimo że formalnie nie zapadły jeszcze żadne decyzje w tej sprawie, miasto stara się przygotować i sprawdza, które z miejskich wydatków można będzie uszczuplić, by tę potencjalną dziurę w budżecie załatać.

Oszczędności będzie musiało szukać w tzw. kosztach bieżących, wśród których są np. wynagrodzenia dla urzędników czy wydatki na rozmaite programy społeczne.

To jednak - jak ocenia skarbnik Poznania Barbara Sajnaj - nie wystarczy.

To będzie czas, że trzeba będzie się zastanowić, w jaki sposób wyrównać chociaż częściowo te dochody poprzez, powiedzmy, wzrost cen usług, jakie miasto realizuje w różnych obszarach: czy to usług komunikacyjnych, czy to świadczonych przez nasze jednostki takie jak ZOO, instytucje kultury - mówi Sajnaj.

To, czy i jakie konkretnie usługi mogą w Poznaniu podrożeć, wiadomo będzie latem, kiedy urzędnicy zaczną projektować budżet na przyszły rok.