Pierwsze partie jagody kamczackiej oraz czereśni odmiany Burlat zawitały na podwarszawski Rynek Hurtowy Bronisze. Choć ilości dostępnych na rynku owoców są na razie ograniczone, to już teraz budzą one duże zainteresowanie wśród kupujących. Cena za kilogram tych sezonowych przysmaków wynosi 25 zł.

Jagoda kamczacka to prawdziwa bomba witaminowa / Shutterstock

Jagoda kamczacka, czyli wiciokrzew kamczacki, to krzew owocowy z zimnych regionów Syberii i Azji.

Owoce mają słodko-kwaśny smak i intensywny aromat, przypominający borówkę amerykańską.

Są pełne witaminy C, przeciwutleniaczy i mają właściwości wspierające odporność.

Chcesz dowiedzieć się więcej o jagodzie kamczackiej? Sprawdź cały artykuł!

Jagoda kamczacka - syberyjski gość w polskich ogrodach

​Jagoda kamczacka, znana również jako wiciokrzew kamczacki, jest gatunkiem krzewu owocowego, który coraz śmielej zadomawia się w Polsce. Pochodzi z zimnych rejonów Syberii, Dalekiego Wschodu Rosji, Japonii oraz Chin, a jej uprawa w naszym klimacie cieszy się rosnącą popularnością.

Co sprawia, że jagoda kamczacka jest wyjątkowa?

Krzew jagody kamczackiej może osiągnąć wysokość do 2 metrów, a jego owoce - podłużne, granatowe jagody pokryte woskowym nalotem - są nie tylko piękne wizualnie, ale i niezwykle smaczne. Ich słodko-kwaśny smak przypomina borówkę amerykańską, jednak jagoda kamczacka może pochwalić się bardziej intensywnym aromatem.

Zdrowie zamknięte w owocach

Jagoda kamczacka to prawdziwa bomba witaminowa. Jest bogata w witaminę C, antocyjany, polifenole oraz inne przeciwutleniacze, które wspomagają organizm w walce z wolnymi rodnikami i procesami starzenia. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C jagoda kamczacka wzmacnia odporność, wspiera produkcję kolagenu i działa przeciwzapalnie. Ponadto regularne spożywanie tych owoców może mieć pozytywny wpływ na układ krążenia, obniżając poziom "złego" cholesterolu oraz wspierając zdrowie serca. Badania wskazują również na potencjalne działanie przeciwnowotworowe jagody kamczackiej, choć wymagane są dalsze badania kliniczne w tym zakresie.

Burlat - pierwsze czereśnie sezonu

Czereśnie Burlat / Shutterstock

Obok jagody kamczackiej, na Broniszach pojawiły się również pierwsze partie czereśni odmiany Burlat. Są to jedne z pierwszych czereśni dostępnych na polskim rynku, cenione za swój słodki smak i soczystość. Podobnie jak w przypadku jagody kamczackiej, ilości dostępnych na rynku owoców są na razie niewielkie, co czyni je prawdziwym rarytasem.