Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował o wprowadzeniu 100-procentowych ceł na wybrane leki patentowe

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał w czwartek dekret nakładający 100-procentowe cła na wybrane leki patentowe, czyli innowacyjne preparaty, które nie mają jeszcze odpowiedników generycznych. Celem nowych przepisów jest skłonienie koncernów farmaceutycznych do przeniesienia produkcji do Stanów Zjednoczonych.

Ulgi dla firm produkujących w USA

Firmy, które zdecydują się na produkcję leków na terenie USA, będą objęte niższą, 20-procentową stawką celną. Dodatkowo, jeśli podpiszą z rządem federalnym umowę dotyczącą obniżenia cen leków, zostaną całkowicie zwolnione z taryf. Jak poinformował przedstawiciel administracji, dotychczas 13 koncernów farmaceutycznych zawarło już takie porozumienia z Białym Domem.

Cła na leki importowane z Unii Europejskiej, Japonii, Korei Południowej i Szwajcarii wynoszą obecnie 15 procent, co wynika z obowiązujących umów handlowych. Wielka Brytania objęta jest osobną umową, której szczegóły nie zostały ujawnione.

Zmiany także w taryfach na metale

Tego samego dnia Biały Dom poinformował o podpisaniu przez amerykańskiego proklamacji wprowadzającej zmiany w stawkach celnych na produkty ze stali, aluminium i miedzi. Do 2027 roku część sprzętu przemysłowego oraz elementów sieci elektroenergetycznych o dużej zawartości metalu będzie objęta 15-procentowym cłem, podczas gdy dotychczas stawka wynosiła 50 procent.

Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że obniżenie taryf ma wesprzeć rozwój amerykańskiego przemysłu.