Już 15 kwietnia mija istotny termin dla właścicieli nieruchomości i lasów. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne muszą do tego dnia uregulować podatek od nieruchomości oraz podatek leśny za bieżący miesiąc. Sprawdź, kogo dotyczy ten obowiązek i jakie są najważniejsze zasady rozliczania tych podatków.

15 kwietnia upływa termin płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

Obowiązek podatkowy dotyczy właścicieli, użytkowników wieczystych oraz posiadaczy nieruchomości i lasów.

Wysokość podatków zależy od lokalnych stawek i przeznaczenia nieruchomości lub lasu.

Termin płatności podatków - 15 kwietnia kluczową datą

Każdego miesiąca osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, są zobowiązane do terminowego regulowania podatków lokalnych. 15 kwietnia to ostatni dzień na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego za bieżący miesiąc. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę oraz konsekwencjami administracyjnymi.

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy?

Podatek od nieruchomości obejmuje szerokie grono podatników. Są to zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki bez osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielach nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczach samoistnych, użytkownikach wieczystych gruntów, a także na posiadaczach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli nieruchomość posiada kilku właścicieli lub posiadaczy, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich.

Podobne zasady obowiązują w przypadku podatku leśnego. Podatnikami są właściciele lasów, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze lasów należących do Skarbu Państwa lub samorządu. Warto pamiętać, że podatek leśny dotyczy wyłącznie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako lasy, z wyłączeniem tych, które zostały przeznaczone na inną działalność niż leśna.

Zasady naliczania podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obejmuje grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie prawa do nieruchomości, np. zakup gruntu czy budynku.

Wysokość podatku od nieruchomości nie jest jednolita w całym kraju. Stawki ustalają rady gmin w drodze uchwał, a ich maksymalny poziom określa corocznie Minister Finansów i Gospodarki. Wyższe stawki stosowane są wobec gruntów i budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Przeznaczenie części mieszkania na cele firmowe może więc skutkować wyższym podatkiem. Osoby prawne są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej na dany rok do 31 stycznia.



Podatek leśny obejmuje grunty sklasyfikowane jako lasy, z wyjątkiem tych wykorzystywanych do innej działalności niż leśna. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie równowartości 0,220 m³ drewna za każdy hektar, wyliczanej według średniej ceny sprzedaży drewna z pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2026 roku stawka podatku leśnego wynosi 61,90 zł za 1 hektar lasu. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych przewidziano obniżoną stawkę - o 50 procent niższą. Osoby prawne muszą złożyć deklarację na podatek leśny do 15 stycznia każdego roku.

Konsekwencje nieterminowej płatności

Niedotrzymanie terminu płatności podatków lokalnych może skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez organy podatkowe. Dlatego tak ważne jest, aby właściciele nieruchomości i lasów pamiętali o terminach i regularnie regulowali swoje zobowiązania.

15 kwietnia to kluczowa data dla podatników rozliczających się z podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Obowiązek ten dotyczy szerokiego grona właścicieli i posiadaczy nieruchomości oraz lasów, a wysokość podatków zależy od lokalnych stawek oraz przeznaczenia gruntów i budynków. Terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych i prawnych.

źródło: rp.pl