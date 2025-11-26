Stopa bezrobocia w październiku 2025 r. wyniosła 5,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Taki sam wskaźnik odnotowano we wrześniu. Z kolei stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej.

Stopa bezrobocia w Polsce w październiku 2025 roku utrzymała się na poziomie 5,6 proc.

Najwyższe bezrobocie jest na Podkarpaciu, a najniższe w Wielkopolsce.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kwartale 2025 r. stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc.

Wśród osób z wyższym wykształceniem jest najniższe bezrobocie.

Stopa bezrobocia w październiku 2025 r. wyniosła 5,6 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Taki wskaźnik przewidywały też wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 867,3 tys. wobec 866,1 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,6 tys. wobec 121,4 tys. poprzednio.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowani na Podkarpaciu (9,0 proc.), najniższą w Wielkopolsce - 3,5 proc.

Stopa bezrobocia wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Warto też odnotować inny wynik - stopę bezrobocia liczoną wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Jest ona obliczana jako procentowy udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo. Osoby aktywne zawodowo to suma osób pracujących i bezrobotnych w danym okresie.

I tak, w III kwartale 2025 r. stopa bezrobocia liczona wg BAEL wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej i 2,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 2025 r. 59,0 proc. wobec 58,3 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 57,2 proc., wobec 56,7 proc. poprzednio.

W III kwartale 2025 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 mln 923 tys., z tego: 17. mln 361 tys. stanowili pracujący, natomiast 562 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12 mln 440 tys. osób.

Zbiorowość aktywnych zawodowo znacznie zwiększyła się w stosunku do II kwartału 2025 r. (o 222 tys. osób, tj. o 1,3 proc.), a także w odniesieniu do III kwartału 2024 r. (o 125 tys., tj. o 0,7 proc.).

Stopa bezrobocia w poszczególnych grupach wiekowych

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano dla osób najmłodszych, tj. w grupie wieku 15-24 lata: 12,4 proc. Dla osób w wieku 25-34 lata stopa bezrobocia wyniosła 4,0 proc., w wieku 35-44 lata - 2,0 proc., a w grupie osób w wieku niemobilnym (45-59/64 lata) - 2,3 proc.W najlepszej sytuacji nadal pozostają osoby z wykształceniem wyższym - stopa bezrobocia w tej grupie jest najniższa - w III kwartale 2025 r. wyniosła 1,5 proc. Dla osób posiadających wykształcenie policealne lub średnie zawodowe/branżowe stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,2 proc., a dla posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe - 3,9 proc.

Wyniki BAEL - podsumowanie

Wyniki BAEL wskazują m.in., że w III kwartale 2025 r.: