GUS podał najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce. Stopa bezrobocia we wrześniu 2025 r. wyniosła 5,6 proc., wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej.

Są nowe dane o bezrobociu w Polsce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stopa bezrobocia we wrześniu 2025 r. wyniosła 5,6 proc. Miesiąc wcześniej było to 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,6 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 866,1 tys. wobec 856,3 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 121,4 tys. wobec 96,8 tys. poprzednio.