Od dziś, czyli od niedzieli 15 lutego, polscy podatnicy mogą już składać swoje zeznania podatkowe za rok 2025. Można to zrobić za pomocą tradycyjnych papierowych formularzy, przez elektroniczne deklaracje, a także przez coraz popularniejszą usługę Twój e-PIT. Czas na złożenie zeznań podatkowych mija 30 kwietnia.

Od 15 lutego można składać PIT za 2025 rok (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Od 15 lutego można składać zeznania podatkowe za rok 2025.

Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej.

Zeznania można składać do dnia 30 kwietnia.

Gdzie można złożyć PIT i w jaki sposób?

Podatnicy mają w tym roku pełną dowolność w wyborze formy rozliczenia. Można sięgnąć po papierowy formularz, wypełnić go ręcznie i wysłać pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym. Jednak coraz więcej osób wybiera wygodniejsze i szybsze rozwiązania online. Elektroniczne formularze dostępne są na stronie podatki.gov.pl oraz w e-Urzędzie Skarbowym. To właśnie tam, w ramach usługi Twój e-PIT, od 15 lutego czekają już wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za ubiegły rok.

Dla tych, którzy cenią sobie mobilność, Ministerstwo Finansów przygotowało także aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy, dzięki której dostęp do swojego PIT-a można uzyskać w dowolnym miejscu i czasie - wystarczy smartfon i kilka kliknięć.

Jaki PIT należy złożyć?

MF wstępnie wypełnia zeznania podatkowe osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także przedsiębiorców. To oznacza, że podatnicy mogą znaleźć w usłudze Twój e-PIT wstępnie wypełnione formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP i informacje PIT-DZ.

PIT-37 - dla osób uzyskujących przychody z umów o pracę, zlecenia, dzieło, emerytur i rent.

- dla osób uzyskujących przychody z umów o pracę, zlecenia, dzieło, emerytur i rent. PIT-38 - dla tych, którzy osiągnęli przychody kapitałowe.

- dla tych, którzy osiągnęli przychody kapitałowe. PIT-28 - dla rozliczających przychody z najmu, działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem oraz sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

- dla rozliczających przychody z najmu, działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem oraz sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. PIT-36 - dla osób z przychodami z rent i emerytur zagranicznych, działalności nierejestrowej, gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnych opodatkowanych na zasadach ogólnych.

- dla osób z przychodami z rent i emerytur zagranicznych, działalności nierejestrowej, gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnych opodatkowanych na zasadach ogólnych. PIT-36L - dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.

- dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym. PIT-OP - dla osób osiągających wyłącznie przychody z rent i emerytur na podstawie PIT-40A.

- dla osób osiągających wyłącznie przychody z rent i emerytur na podstawie PIT-40A. PIT-DZ - dla rodzin 4+, uprawniający do ulgi na dzieci.

Ulgi podatkowe

Wstępnie wypełnione formularze uwzględniają niektóre ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy. Ulga na dzieci oraz ulga dla osób do 26. roku życia pojawią się w zeznaniu automatycznie.

Z kolei ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót oraz ulga dla rodzin z co najmniej czworgiem dzieci zostaną uwzględnione, jeśli zostały wykazane w informacji od płatnika. Pozostałe ulgi, jak np. ulga rehabilitacyjna czy internetowa, podatnik musi wpisać samodzielnie.

Jeśli podatnik nie złoży zeznania samodzielnie - ani na papierze, ani przez internet - i nie uzupełni wstępnie przygotowanego PIT-a w usłudze Twój e-PIT, to z dniem 30 kwietnia 2026 roku jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Automatyczna akceptacja nie dotyczy jednak przedsiębiorców składających PIT-28, PIT-36 i PIT-36L - te deklaracje trzeba uzupełnić i zaakceptować samodzielnie.

Zwrot podatku - kiedy można się go spodziewać?

Podatnicy, którzy nie korzystają z ulg i odliczeń, mogą poczekać na automatyczną akceptację swojego PIT-a. Jednak, jeśli z rozliczenia wynika nadpłata podatku, będą musieli uzbroić się w cierpliwość - termin zwrotu liczony jest dopiero od 30 kwietnia. Ministerstwo Finansów ma na to maksymalnie 45 dni w przypadku zeznań złożonych elektronicznie lub aż 3 miesiące, jeśli deklaracja została złożona na papierze.

Jeśli z rozliczenia wynika konieczność dopłaty podatku, należy to zrobić do 30 kwietnia 2026 roku. W przeciwnym razie fiskus naliczy odsetki karne. Wpłaty można dokonać na konto urzędu skarbowego lub - w przypadku korzystania z usługi Twój e-PIT - na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jeśli podatnik nie złożył deklaracji, a została ona zaakceptowana automatycznie, urząd skarbowy poinformuje go o kwocie do zapłaty w ciągu miesiąca od akceptacji.

W tym roku termin składania zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia, który przypada na środę - dzień roboczy. Oznacza to, że nie będzie żadnego przedłużenia terminu (jeśli 30 kwietnia przypada na dzień wolny, wówczas termin złożenia zeznania jest przedłużony do pierwszego dnia roboczego, przypadającego po 30 kwietnia).