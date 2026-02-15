Samolot linii Enter Air, który leciał ze stolicy do Hurghady w Egipcie w niedzielę o poranku musiał zawrócić i wylądować ponownie w Waszawie. Informację, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM powierdził nam rzecznik Polskich Portów Lotniczych.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Problemy z samolotem linii Enter Air

Boeing 737, który miał wylądować w Egipcie, z niewyjaśnionych przyczyn zawrócił kilkadziesiąt minut po starcie, będąc już nad Słowacją. Następnie maszyna kolowała nad Ziemią Świętokrzyską i Warszawą.

Jak powiedział reporterowi RMF FM Kacprowi Wróblewskiemu rzecznik Polskich Linii Lotniczych Piotr Rudzki, piloci zdecydowali się na tzw. wypalanie paliwa. Nie było to jednak awaryjne lądowanie. Służby ratunkowe stacjonujące na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie nie musialy interweniować.

Według informacji reportera RMF FM, po sprawdzeniu samolotu przewoźnik podejmie decyzję, czy pasażerowie mają czekać na naprawę maszyny, czy jednak podstawić inną, która zabierze ich do Egiptu.

Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.