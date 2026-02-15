Chcesz wiedzieć, skąd pochodzą owoce i warzywa, które kupujesz? Zależy Ci na tym, by wspierać polskich producentów żywności? Już we wtorek 17 lutego wchodzą w życie przepisy, które powinni Ci to ułatwić. Chodzi o nowe zasady oznaczania owoców i warzyw.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Od 17 lutego obowiązywać będą nowe zasady sprzedaży owoców i warzyw.

Zmiana w przepisach dotyczy eksponowania kraju pochodzenia.

Dlaczego na owocach i warzywach pojawią się flagi?

Zgodnie z nowymi zasadami, świeże owoce i warzywa sprzedawane luzem i pakowane na życzenie klienta muszą być oznaczone grafiką z flagą państwa pochodzenia. Ma to ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów w czasie zakupów.

Osoba, której zależy na tym, by kupować polskie produkty, dzięki nowym przepisom nie pomyli ich z zagranicznymi, bo będzie widzieć flagę wyeksponowaną w widocznym miejscu.

Grafika flagi powinna być umieszczona na wywieszce lub w innym łatwo dostępnym dla kupującego miejscu.



Jak podkreśla resort rolnictwa, produkty oznakowane według dotychczasowych zasad będą mogły pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Te informacje o owocach i warzywach już dziś są obowiązkowe

Warto pamiętać, że nowe regulacje nie zastępują dotychczasowych przepisów, ale mają być ich uzupełnieniem. Już teraz przy zakupie owoców i warzyw klient musi mieć łatwy dostęp do takich informacji, jak:

kraj pochodzenia,

klasa produktu (jeśli dotyczy),

wielkość,

odmiana,

typ handlowy.

Kto odpowiada za odpowiednie oznakowanie owoców i warzyw? Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wyjaśnia, że ten obowiązek ciąży na firmie, która wprowadza te produkty do obrotu.

Zmiany dotyczące dżemów, soków i miodów już wkrótce

Rozporządzenie ministra rolnictwa, które wprowadza nowe zasady oznaczania warzyw i owoców, zawiera też zmienione reguły dotyczące miodów i dżemów. One wejdą w życie dopiero 14 czerwca.

Co zmienią nowe regulacje, wdrażające przepisy unijnej dyrektywy?