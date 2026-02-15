We wszystkich świątyniach katolickich w Polsce po mszach świętych odbywa się dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc dla Ukrainy. Inicjatorem zbiórki Caritas Polska, która jest pokłosiem dramatycznej sytuacji w co noc atakowanej, w większości odciętej od prądu i ogrzewania Ukrainie, jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. "Jak podkreślił Ojciec Święty Leon XIV, inicjatywy solidarnościowe pomagają ludziom przetrwać okres wielkich mrozów" - informuje Caritas.

Dzisiaj w kościołach zbiórka na rzecz osób dotkniętych skutkami wojny

Każdej nocy dochodzi do zmasowanych ataków Rosji na infrastrukturę krytyczną Kijowa i innych miast. Ukraina walczy z potężnymi problemami w energetyce. Część Kijowa, a także większość wschodniej części kraju ma dostęp do prądu tylko przez parę godzin dziennie lub w ogóle. W nocy temperatura waha się natomiast od ok. -10 do -20 st. C.

W związku z dramatyczną sytuacją w Ukrainie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zwrócił się z prośbą do biskupów diecezjalnych o przeprowadzenie 15 lutego ogólnopolskiej zbiórki na pomoc Ukrainie. W kilku diecezjach podobna inicjatywa odbyła się w minionych tygodniach.

Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne; Ukraina, luty 2026 / Vladyslav Musiienko / PAP

Pierwszą w kościołach archidiecezji krakowskiej 1 lutego zorganizował kard. Grzegorz Ryś. Wyjaśnił wówczas, że z prośbą o pomoc zwrócił się do niego zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. Jak poinformowała krakowska kuria, ze zbiórki w kościołach archidiecezji i z wpłat na konto diecezjalnego Caritasu zebrano 5 mln 740 tys. zł. Za te pieniądze kupiono i przekazano potrzebującym m.in. 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregaty o średniej mocy, 900 nagrzewnic, 200 stacji ładowania i kilkanaście ton żywności.

Wolontariusze rozdają podczas mrozów porcje ciepłej zupy oraz chleb mieszkańcom Kijowa - dwa pojazdy dostawcze wypełnione jedzeniem dotarły do stolicy Ukrainy z Krakowa; luty 2026 / Vladyslav Musiienko / PAP

Zgodnie z decyzją administratora apostolskiego archidiecezji łódzkiej biskupa Zbigniewa Wołkowicza tego samego dnia, co w Krakowie, podobna zbiórka odbyła się we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej. 8 lutego zbiórkę do puszek w parafiach i kościołach rektoralnych w archidiecezji warszawskiej ogłosił również abp Adrian Galbas, a w archidiecezji gnieźnieńskiej prymas Polski abp Wojciech Polak.

W dzielnicach Kijowa, gdzie sytuacja z ogrzewaniem i dostawami energii elektrycznej jest najtrudniejsza, Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych rozstawiła dodatkowe namioty z łóżkami. Są one w pierwszej kolejności przeznaczone dla osób wymagających pomocy w nagłych przypadkach lub ze względów medycznych. Punkty działają całodobowo; Ukraina, luty 2026

Caritas Polska wspiera Punkty Niezłomności w Ukrainie

Caritas Polska współpracuje z Caritas-Spes Ukraina w prowadzeniu Punktów Niezłomności, w których można się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, naładować telefon, by zadzwonić do bliskich. Każdego dnia wydawanych jest w nich ponad tysiąc gorących posiłków i napojów (kawa, herbata), które pomagają się rozgrzać. Można tam również otrzymać pomoc rzeczową: śpiwory, koce, odzież termiczną, które pozwalają przetrwać mrozy w zimnych domach. Punkty prowadzone są w Kijowie, Charkowie, Odessie, Chersoniu, Biłozerce, Czernihowie, Słowiańsku, Sumach, Pawłogradzie, Kamieńsku, Czerkasach, Zaporożu, Nikopolu i w Konotopie.