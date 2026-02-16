Małycha Agency Nieruchomości Premium to warszawskie biuro specjalizujące się w obsłudze rynku nieruchomości z segmentu premium. Choć głównym obszarem działań podmiotu jest stolica, realizuje on również zlecenia poza Warszawą, obsługując sprzedaż, zakup i wynajem nieruchomości z "wyższej półki". W ofercie biura znajdują się różnorodne obiekty: od apartamentów i mieszkań, przez domy i kamienice, aż po lokale usługowe.

/ Materiały prasowe

Agencja należy do Małycha Group, która łączy kompetencje z obszaru nieruchomości i finansów. Dzięki temu firma oferuje klientom kompleksowe finansowanie transakcji oraz pełną obsługę zarówno inwestorów, jak i klientów indywidualnych. Zespół tworzą doświadczeni doradcy, agenci, a także specjaliści od pośrednictwa kredytowego i marketingu. Agencja prowadzi również szkolenia i programy edukacyjne, wspierając budowanie marki osobistej swoich agentów.

Działalność firmy obejmuje nie tylko pośrednictwo, ale także zarządzanie portfelem nieruchomości oraz współpracę z deweloperami, w tym przy projektach pierwotnych. Świadczone są usługi inwestycyjne polegające na analizie rynku, przygotowywaniu strategii i proponowaniu rozwiązań dla inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych. W procesie transakcyjnym eksperci biura prowadzą prezentacje, negocjują warunki i finalizują umowy, oferując przy tym szczegółowe doradztwo.

Jakie usługi świadczy agencja nieruchomości premium?

Firma specjalizuje się w sprzedaży nieruchomości premium, przygotowując atrakcyjne oferty, profesjonalne sesje zdjęciowe i filmy oraz prowadząc negocjacje. Obsługuje pełne spektrum nieruchomości luksusowych, wykonując due diligence oraz wspierając podpisywanie umów na rynku pierwotnym i wtórnym. W zakresie wynajmu agencja zarządza najmem krótko- i długoterminowym, selekcjonuje najemców, przygotowuje umowy oraz kontroluje stan techniczny lokali.

Na życzenie realizowane są oferty off-market dla klientów ceniących prywatność. Firma zajmuje się także zarządzaniem i budową portfela nieruchomości, co obejmuje administrowanie, pobór czynszu, nadzór nad remontami oraz optymalizację przychodów w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji. Portfolio obejmuje mieszkania inwestycyjne, lokale usługowe i nieruchomości komercyjne.

Małycha Agency nieruchomości premium oferuje doradztwo inwestycyjne oparte na rzetelnych danych i lokalnych wskaźnikach. Eksperci oceniają potencjał inwestycyjny, prognozują ceny, obliczają ROI i wskazują ryzyka, dostosowując rekomendacje do celów klienta. W ramach pośrednictwa kredytowego biuro porównuje oferty bankowe, negocjuje warunki i pomaga w przygotowaniu dokumentów, wspierając finansowanie inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych. Wykonywane są wyceny, audyty techniczne oraz optymalizacja przychodów z budynków wielorodzinnych, centrów handlowych czy biurowców. Współpracując z deweloperami, agencja realizuje marketing premium, tworzy strategie produktowe i cenowe oraz obsługuje inwestycje od analizy lokalizacji po oddanie do użytkowania. Doświadczenie łączone jest z dyskrecją, co zapewnia wsparcie na każdym etapie transakcji.



Sprzedaż nieruchomości premium

Biuro zajmuje się sprzedażą nieruchomości premium w Warszawie i okolicach, oferując luksusowe apartamenty, wyjątkowe mieszkania, eleganckie domy oraz kamienice. Działa na rynku pierwotnym i wtórnym, realizując sprzedaż inwestycji mieszkaniowych i projektów deweloperskich. Współpracuje z deweloperami przy nieruchomościach ekskluzywnych oraz projektach z wyższego segmentu.

Kluczem do sukcesu jest prestiż oferty - przygotowywane są katalogi, filmy i profesjonalne sesje zdjęciowe. Firma zapewnia kompleksową obsługę procesu sprzedaży: od wyceny, przez marketing i negocjacje, aż po finalizację transakcji, dbając o maksymalny efekt sprzedażowy. Świadczone jest również doradztwo inwestycyjne i analizy rynku, a dla klientów premium oferowane są lokale usługowe i nieruchomości komercyjne, dopasowane do ich oczekiwań.



Wynajem nieruchomości premium

Agencja oferuje kompleksową obsługę wynajmu luksusowych mieszkań i lokali dla osób prywatnych oraz inwestorów, celując w szybkie i bezpieczne transakcje. Proces ten składa się z sześciu etapów. Rozpoczyna się od analizy rynku najmu, oceny popytu i stawek, a następnie wykonywana jest wycena, ustalająca optymalny czynsz i czas najmu.

Kolejnym krokiem jest marketing z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów promocyjnych, po czym organizowane są prezentacje dla kandydatów. Obsługa umów obejmuje weryfikację najemców, negocjacje i finalizację formalności prawnych. Oferowane jest również stałe wsparcie przy zarządzaniu najmem. Obsługiwane są apartamenty (w tym penthouse'y), wille, kamienice oraz lokale usługowe. Dla nieruchomości luksusowych przygotowywana jest dedykowana promocja premium, obejmująca sesje zdjęciowe, wirtualne spacery i precyzyjny marketing. Dzięki optymalizacji czynszu w oparciu o analizy rynkowe rośnie atrakcyjność inwestycji, przy zachowaniu priorytetu bezpieczeństwa transakcji.



Zarządzanie najmem

Zarządzanie najmem w Małycha Agency to stała opieka nad nieruchomościami i nadzór nad procesem wynajmu, co pozwala właścicielom inwestować bez stresu. Firma utrzymuje bieżący kontakt z lokatorami, monitoruje płatności i dokładnie rozlicza należności. Zespół dba o odnowienia umów, ich zgodność z warunkami najmu oraz obsługę rezerwacji.

Koordynowane są prace konserwacyjne, serwisowe i naprawy, z błyskawiczną reakcją na usterki. Większe wydatki konsultowane są z inwestorem, co chroni wartość nieruchomości. Dla inwestorów przygotowywane są regularne raporty finansowe i rekomendacje dotyczące optymalizacji czynszu. Celem agencji jest zapewnienie wysokich zysków z portfela poprzez minimalizację pustostanów i terminowe rozliczenia.



Gdzie działa Małycha Agency Nieruchomości Premium?

Biuro działa na rynku warszawskim, specjalizując się w obsłudze segmentu luksusowego, a jego siedziba mieści się przy ul. Katowickiej 4/7 w Warszawie. Firma oferuje sprzedaż, wynajem i doradztwo dla klientów premium, obsługując zarówno osoby prywatne, jak i inwestorów.

Realizowane są również inwestycje zagraniczne, w tym projekty na Cyprze oraz innych rynkach europejskich i światowych. Agencja zapewnia wsparcie przy planowaniu i realizacji inwestycji międzynarodowych, oferując transakcje sprzedaży, wynajmu oraz doradztwo inwestycyjno-rynkowe. Dzięki lokalnej wiedzy i rozległej sieci kontaktów biura, klienci mogą szybko realizować swoje cele inwestycyjne.



Nieruchomości zagraniczne i inwestycje międzynarodowe

Firma realizuje projekty na rynkach międzynarodowych w lokalizacjach premium, ze szczególnym uwzględnieniem Cypru. Oferta obejmuje nieruchomości inwestycyjne, mieszkalne, luksusowe apartamenty oraz obiekty komercyjne. Agencja wspiera inwestorów na każdym etapie - od analizy rynku i due diligence, po doradztwo prawne i podatkowe.

Współpracując z deweloperami, tworzone są portfele nieruchomości dopasowane do indywidualnych celów klientów, co pozwala optymalizować zwrot z inwestycji. Cypr, jako członek UE, ułatwia transakcje inwestorom europejskim, a zasięg działań biura obejmuje prestiżowe lokalizacje na całym świecie.



Dlaczego warto wybrać Małycha Agency?

Małycha Agency to luksusowa agencja oferująca kompleksową obsługę transakcji, działająca w ramach Małycha Group, co łączy usługi nieruchomościowe z finansowymi. Pozycję firmy wzmacnia doświadczenie założyciela, Dawida Małychy, oraz dostęp do ekspertów zapewniających obsługę od wyceny po akt notarialny.

Klienci zyskują dostęp do unikalnych ofert off-market oraz doradztwa obejmującego ocenę rentowności i planowanie projektów, także międzynarodowych. Agencja zajmuje się procesem od A do Z: przygotowuje dokumentację, negocjuje i finalizuje umowy, zapewniając wsparcie prawno-finansowe i bezpieczeństwo. Zespół ds. kredytów negocjuje warunki bankowe, a firma aktywnie promuje oferty i edukuje rynek poprzez szkolenia. W zarządzaniu portfelem zapewniane jest transparentne raportowanie i maksymalizacja przychodów. Priorytetami firmy są dyskrecja i bezpieczeństwo transakcji, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności.