Polacy znowu pokochali to imię. Nic dziwnego, ponieważ uchodzi za najpiękniejsze na świecie. W drugiej połowie 2025 roku najczęściej nadawanym dziewczynkom imieniem w Polsce była Zofia. Skąd bierze się ten fenomen? Jakie są korzenie, znaczenie i dlaczego właśnie Sofia została ogłoszona najpiękniejszym imieniem świata?

Sofia, czyli nasza Zofia, uznana za najpiękniejsze imię świata! / Shutterstock

Sofia to międzynarodowy wariant Zofii, pochodzący od greckiego "sophia" - mądrość.

Imię Sofia uznane zostało przez naukowców za najpiękniejsze na świecie dzięki melodyjności i uniwersalności.

Popularność tego imienia rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie, co widać w rankingach i badaniach naukowych.

Ranking imion 2025: Zofia i Nikodem na prowadzeniu

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało najnowszy ranking najczęściej nadawanych imion w Polsce w drugiej połowie 2025 roku. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości - Polacy stawiają na klasykę z nutą nowoczesności. Zofia i Nikodem to liderzy zestawienia. Na podium znalazły się także Zuzanna i Antoni oraz Maja i Leon.

Sofia – imię o światowej renomie

Sofia, międzynarodowy wariant polskiej Zofii, święci triumfy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To imię, które rozbrzmiewa elegancją, mądrością i uniwersalnością. Jego korzenie sięgają starożytnej Grecji. Pochodzi od słowa "sophia", które oznacza "mądrość".

Popularność Sofii nie słabnie od lat. Warianty tego imienia spotkamy w wielu językach: Sophia (angielski), Sophie (francuski i niemiecki), Sofie (skandynawski), Sofiya (rosyjski i ukraiński), Zofia (polski) oraz Zsófia (węgierski).

Imię Sofia - najpiękniejsze na świecie

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez dr. Bodo Wintera, lingwistę kognitywnego z Uniwersytetu w Birmingham, Sofia (lub Sophia) została uznana za najpiękniejsze imię świata!

Badanie polegało na analizie reakcji uczestników na brzmienie 100 różnych imion. Pod uwagę brano atrakcyjność fonetyczną, rytm oraz emocjonalny odbiór. Sofia konsekwentnie zajmowała najwyższe miejsca dzięki swojej melodyjności i harmonijnemu połączeniu miękkich spółgłosek oraz samogłosek.

Dzięki temu Sofia zdobyła światowe uznanie - jest imieniem uniwersalnym, które brzmi przyjemnie niemal w każdym języku.

Filozoficzne i kulturowe korzenie imienia Zofia

Imię Zofia to nie tylko piękne brzmienie. Jego znaczenie odwołuje się do wartości cenionych od tysiącleci.

Pochodzące od greckiego "sophía" - mądrość - imię to symbolizuje inteligencję, wiedzę i głębokie zrozumienie. W starożytnej Grecji "sophia" była wartością najwyższą, a bogini Atena - patronka mądrości - uosabiała te cechy.

Imię Zofia zdobyło popularność także dzięki świętej Zofii z Rzymu, męczennicy z II wieku, czczonej we wczesnym chrześcijaństwie. Z czasem rozprzestrzeniło się na całym świecie - szczególnie na terenach dawnego Cesarstwa Bizantyjskiego, a później w Europie Zachodniej.