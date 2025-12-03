Liczba bankomatów w Polsce systematycznie spada, a nowe unijne regulacje mogą wkrótce całkowicie odmienić sposób, w jaki Polacy wypłacają gotówkę. Zmiany w preferencjach płatniczych oraz nadchodzące przepisy sprawią, że już niedługo gotówkę będzie można wypłacić nie tylko w bankomacie, ale także w tysiącach sklepów.

Liczba bankomatów w Polsce systematycznie spada.

Coraz więcej Polaków, zwłaszcza młodych, korzysta z płatności bezgotówkowych.

Polska jest liderem w Europie pod względem liczby transakcji mobilnych.

Nowe unijne przepisy mają ułatwić dostęp do gotówki poprzez umożliwienie wypłat w sklepach detalicznych.

Wypłata gotówki w sklepie będzie możliwa bez konieczności dokonywania zakupów.

Według najnowszych danych na koniec września 2025 roku w Polsce działały 20 404 bankomaty - wskazuje Business Insider. Tylko w ciągu trzech miesięcy ubyło ich 119, a w porównaniu do września 2024 roku - aż 211. Trend spadkowy utrzymuje się od dłuższego czasu i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach liczba bankomatów będzie dalej maleć.

Polacy coraz częściej wybierają płatności bezgotówkowe

Zmiany na rynku bankomatów idą w parze z rosnącą popularnością płatności bezgotówkowych. Z badania "Preferencje płatnicze Polaków 2025" wynika, że ponad połowa młodych dorosłych zawsze lub prawie zawsze płaci bez użycia gotówki.

Co więcej, aż 35 proc. osób w wieku 18-29 lat rzadko lub w ogóle nie nosi przy sobie gotówki. Polska jest liderem w Europie pod względem liczby transakcji mobilnych i internetowych - tylko w ciągu roku system BLIK obsłużył aż 2,4 miliarda operacji.

Unijne przepisy ułatwią dostęp do gotówki

W odpowiedzi na zmieniające się nawyki płatnicze i malejącą liczbę bankomatów Unia Europejska przygotowała nowe przepisy. Parlament Europejski oraz przedstawiciele wszystkich państw członkowskich uzgodnili pakiet ustaw, który ma zapewnić łatwiejszy dostęp do gotówki, zwłaszcza mieszkańcom terenów wiejskich.

Już wkrótce będzie można wypłacić pieniądze w tysiącach sklepów detalicznych w całej Unii Europejskiej. Klienci będą mogli podejść do kasy i wypłacić do 150 euro bez konieczności robienia zakupów, przy minimalnej kwocie transakcji wynoszącej 100 euro.