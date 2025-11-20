Ciała dwóch kobiet - 44- i 70-letniej - znalazła policja w jednym z mieszkań w Gnieźnie w Wielkopolsce. Według „Faktu” to matka i córka. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tej tragedii.

Jak informuje tvn24.pl, w środę po godzinie 14 służby zostały wezwane do jednego z mieszkań przy ulicy Sikorskiego w Gnieźnie. Sąsiedzi byli zaniepokojeni tym, że z mieszkającymi tam kobietami nie można nawiązać kontaktu.

W mieszkaniu znajdowały się ciała kobiet w wieku 44 i 70 lat - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl Anna Osińska, oficer prasowa policji w Gnieźnie.

Śledczy nie podają, czy kobiety były ze sobą spokrewnione. "Fakt" ustalił, że zmarłe to matka i córka. Według nieoficjalnych informacji gazety, młodsza kobieta zabiła matkę, a potem odebrała sobie życie.