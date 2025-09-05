W ostatnich miesiącach Polacy coraz chętniej sięgają po gotówkę, traktując ją jako niezawodny środek płatniczy w sytuacjach kryzysowych – podaje "Puls Biznesu". Jak wynika z najnowszych danych, wartość gotówki znajdującej się w obiegu na koniec sierpnia 2025 roku osiągnęła rekordowe 443 miliardy złotych, a od początku roku zanotowano wzrost aż o 7,4 proc.

Narodowy Bank Polski prognozuje, że do końca 2025 roku wartość obrotu pieniędzmi w postaci fizycznej będzie o około 10 proc. większa niż w roku poprzednim. To dynamiczny wzrost, który wyraźnie kontrastuje z rosnącą popularnością płatności bezgotówkowych i nowoczesnych rozwiązań finansowych. Skąd więc ten zwrot w stronę tradycyjnych form płatności?

Kryzys napędza popularność gotówki

Eksperci wskazują, że na wzrost zainteresowania gotówką wpłynęły przede wszystkim wydarzenia ostatnich lat - pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie. Wiele osób zaczęło postrzegać gotówkę jako bezpieczną alternatywę na wypadek nagłych problemów z dostępem do bankowości elektronicznej. "Banki centralne niektórych krajów wydały nawet rekomendacje dotyczące utrzymywania gotówki w gospodarstwach domowych - część wyraźnie określiła niezbędne kwoty" - podkreślają analitycy.

Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, zwraca uwagę na nieprzerwany wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu.

"W 2024 r. wartość pieniądza gotówkowego wzrosła o 9,5 proc. do 413 mld zł, a przez osiem miesięcy bieżącego roku wartość obiegu gotówkowego rosła nieprzerwanie, przekraczając 440 mld zł w sierpniu" - wyjaśnia. Co ciekawe, zdecydowana większość tej kwoty to środki zgromadzone przez gospodarstwa domowe w celach przezornościowych. Zaledwie 3 proc. gotówki znajduje się w kasach instytucji finansowych.

Obecnie w obiegu znajduje się aż 3,3 miliarda banknotów. Największą popularnością cieszą się nominały 100 i 200 złotych - po około miliard sztuk każdego z nich. Warto zwrócić uwagę także na banknoty o najwyższym nominale - 500 złotych. W rękach klientów banków znajduje się już 95 milionów takich banknotów, co pokazuje, że Polacy coraz częściej decydują się na gromadzenie większych sum w gotówce.

Warto dodać, że trend ten nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Polski. W wielu krajach Europy i świata obserwuje się podobne zjawisko - społeczeństwa coraz częściej decydują się na przechowywanie części oszczędności w gotówce.